ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को रेलवे हॉकी स्टेडियम में नए एस्ट्रोटर्फ सहित खिलाड़ियों के लिए अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया. इस मौके पर खास बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी हॉकी में अपने हाथ आजमाए और गोल भी दागे. वही, केंद्रीय मंत्री सिंधिया में कहा कि- " हॉकी के क्षेत्र में ग्वालियर ने कई विभूतियां दी हैं. इसलिए ग्वालियर को हाकी का गर्भ गृह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ".

ग्वालियर में रेलवे हॉकी स्टेडियम में नए एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण

रेलवे हॉकी स्टेडियम में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है नया एस्ट्रोटर्फ : सिंधिया ने मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह जैसे हॉकी खिलाड़ियों को इस मौके पर याद किया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर की महिला हॉकी अकादमी भी नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. इसे अभी और सुदृढ़ किया जाएगा. करीब 6 करोड़ की लागत से बने रेलवे हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ के अलावा अन्य विकास कार्य भी कराए गए हैं. इसके साथ ही खिलाड़ियों के रहने और उनकी अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई कार्य कराए गए हैं. इस मौके पर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर सहित निगम अध्यक्ष इमरती देवी जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थीं. (Jyotiraditya Scindia in Gwalior)(Scindia inaugurated Railway Hockey Stadium new Astroturf ) (Railway Hockey Stadium new Astroturf in Gwalior )