ग्वालियर। देश में हिजाब को लेकर सियासत गर्म हो गई है. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हिजाब का मुद्दा बनाकर मुस्लिम समुदाय की बच्चियों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है. उनके इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा-भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है. पार्टी ने सभी समाज के लिए काम किया है और आगे भी कर रही है.

ग्वालियर में बोले मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

चुनावी राज्यों में भाजपा की स्थिति बेहतर

यूपी सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री तोमर ने कहा कि सभी जगह पार्टी की स्थिति बेहतर है. अधिकतर राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल होगी. किसान कल्याण के लिए बजट कम किए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रावधान भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए किए जाते हैं. यदि भविष्य में किसान कल्याण के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे बढ़ाया जाएगा. जिस तरह से मनरेगा का बजट 61 हजार करोड़ से एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपए किया गया. उसी तरह जरूरत पड़ने पर मोदी सरकार बजट में प्रावधान करेगी.

विश्वास सारंग का कांग्रेस पर वार, कहा- कमलनाथ के जमाने में किसानों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ

सैनिक स्कूल के लिए केंद्र ने दिए 100 करोड़ रूपए

रक्षा मंत्रालय से भिंड के मालनपुर में सैनिक स्कूल खोले जाने की अनुमति मिलने को मंत्री ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए दे दिए हैं. अब जल्द ही प्रदेश सरकार और सैनिक स्कूल सोसाइटी के बीच एमओयू होगा और स्कूल के निर्माण की नींव रखी जाएगी. अंचल में कई सालों से सैनिक स्कूल खोलने की मांग हो रही थी.

