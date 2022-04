ग्वालियर । राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण शहर और आसपास के क्षेत्र लू की चपेट में है. पारा 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के आसार हैं. सुबह से शाम तक गर्म लू चलने की वजह से घर से निकलना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गर्मी में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं. तीव्र लू भी चल सकती है. 7 अप्रैल तक लू जारी रहेगी. (Gwalior temperature rises)

भीषण गर्मी से झुलस रहा शहर : पिछले दिन राजस्थान से आने वाली हवा की गति 6 किमी प्रतिघंटा रही. लू चलने के कारण वातावरण भी गर्म हो चुका है लगातार तीसरे दिन भी तीव्र लू के आसार हैं. उत्तरी इलाके से आ रही गर्म हवाओं के कारण ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का दौर है. हालात यह हो चुके हैं कि सुबह से शाम तक गर्म लू (severe heatstroke in gwalior) चल रही है जो, घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है.(Meteorological Department in Gwalior)

सड़कें हुईं सूनसान, अस्पताल में बढ़े मरीज :: गर्मी के कारण सड़कें सुनसान हो गई हैं. दिन में सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है. लोग जरूरी काम के लिए ही निकल रहे हैं. ज्यादातर लोग अपना काम सुबह और शाम के वक्त कर रहे हैं. गर्मी के कारण दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है. पिछले 1 सप्ताह से दिन का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच रहा है. गर्म हवा से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. डॉक्टर की माने तो इस समय स्वास्थ्य में समस्या बढ़ती जा रही है. जयारोग्य अस्पताल के डॉक्टर पुनीत अग्रवाल (Dr Puneet Agarwal of Jayarogya Hospital) का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. गर्म लू से बचने के गिए तरल पदार्थ का उपयोग करें .

एक सप्ताह तक रहेगी गर्म हवा : मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह (Meteorologist Ved Prakash Singh) के मुताबिक ग्वालियर में राजस्थान से गर्म हवा आ रही है. 18 साल बाद अप्रैल की शुरुआत में तापमान तेजी से बढ़ा है. बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान (cyclonic storm in the Bay of Bengal) विकसित हो रहा है. इससे पश्चिमी हवाएं मजबूत होंगी. दिन में पश्चिमी हवा चलेंगी और रात में उत्तर पश्चिमी. अगले पांच दिन तक ग्वालियर-चंबल संभाग में गर्मी बढ़ने की संभावना है.