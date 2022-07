ग्वालियर। शहर के मुरार इलाके में एटीएम बूथ के अंदर घुसकर चोर ने पहले मशीन को काटा, फिर उसमें रखे लाखों रुपये चोरी कर लिया. इसके बाद मशीन में आग लगाकर चोर मौके से फरार हो गया (Gwalior theft cut off ATM). शनिवार रात तीन बजे के करीब चोर ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना के दौरान पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. चोर इतना शातिर था कि वे मुंह पर कपड़ा बांधकर आया था.(Gwalior thief spray on CCTV then theft)

शातिर तरीके से लूटे एटीएम में रखे पैसे: एटीएम बूथ में घुसते ही सबसे पहले चोर ने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया, जिससे चोर की कोई भी हरकत रिकार्ड नहीं हो पाई. इसके बाद चोर ने कैश निकालने के लिए मशीन काटी, रुपए चोरी किए और फिर एटीएम में आग लगा दी. पुलिस को तब पता लगा जब एटीएम बंद होने पर सुधारने के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचे. मशीन जली हुई थी, अंदर देखा तो मशीन भी कटी मिली और रुपए गायब थे. इस घटना ने शहर की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और चोर की तलाश कर रही है.(Gwalior Crime News)