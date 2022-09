ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हत्या और अपहरण के मामले में 9 साल से फरार जिस आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था वह एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. आरोपी जयपाल बघेल को 3 पुलिस कर्मचारी उसके स्कूल से संबंधित दस्तावेज हासिल करने के लिए स्कूल ले गए थे. जहां से वह किसी तरह पुलिसकर्मियों की नजरों से ओझल हो गया. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एसपी ने आरोपी के साथ गए तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.

हत्यारा पुलिस गिरफ्त से फरार

खुद मरा बताकर रह रहा था दिल्ली में: जयपाल बघेल ने साथियों के साथ मिलकर बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़के प्रंकुल शर्मा का अपहरण किया था. बाद में उसकी डबरा ले जा कर हत्या कर दी थी. हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कुल 9 आरोपी थे जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार कर जेल में जा चुके हैं. लेकिन जयपाल बघेल खुद को मरा बताकर बेखौफ होकर दिल्ली में रह रहा था. उसने अपनी दूसरी पहचान के दस्तावेज भी तैयार करा लिए थे.

