ग्वालियर। ग्वालियर में हजीरा की सब्जी मंडी को प्रशासन ने (Hazira vegetable market demolished) सोमवार सुबह ध्वस्त कर दिया. प्रशासन का कहना है कि सब्जी मंडी में कई लोगों के अतिक्रमण कर रखा था. इसके साथ ही प्रशासन ने सब्जी कारोबारियों के धरने को भी खत्म करा दिया. कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा कारोबारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया. जिन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है. खाली कराई गई जमीन पर नगर निगम लायब्रेरी, पार्किंग, कोचिंग सेंटर व डे केयर सेंटर बनाएगा.(how old market of hazira will be rejuvenated)

हजीरा सब्जी मंडी को प्रशासन ने किया ध्वस्त

70 सालों से चल रही थी सब्जी मंडी

पिछले 20 दिनों से हजीरा की सब्जी मंडी सुर्खियां में बनी हुई थी. 12 जनवरी को सब्जी मंडी को इंटक मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन यहां कारोबार करने वाले लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था.उनका मानना था कि यह मंडी 70 साल से चल रही थी अचानक उसे किसी बड़ी प्लानिंग के तहत खाली कराने की कोशिश की जा रही है. सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले छोटे-मोटे दुकानदारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक हफ्ते तक प्रदर्शन किया था. सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले लोग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और ऊर्जा मंत्री प्रदुमन तोमर से भी मिले , इसके बावजूद प्रशासन सब्जी कारोबारियों को हटाने पर अड़ा रहा.

कब्रिस्तान की दीवार पर चला बुलडोजर! राज्य मंत्री ने अवैध निर्माण के लिए आवंटित कराया फंड

महिला ने की आग लगाने की कोशिश

सोमवार सुबह अचानक प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सब्जी मंडी के स्थाई और अस्थाई चबूतरों को तोड़ दिया. विरोध कर रहे कांग्रेस नेता सुनील शर्मा को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था. इस कार्रवाई के दौरान एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. यह वही महिला बबीना बाई थी जिससे ऊर्जा मंत्री ने उसके हाथों से अपने गाल में थप्पड़ रसीद करवाया था.

