ग्वालियर। जिले के महाराजपुरा एयरबेस के पास बने एक निर्माणाधीन मकान को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया. सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट सीमा से 100 मीटर के अंदर निर्माणाधीन मकान से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की. इस दौरान राजस्व, निगम और पुलिस महकमे के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे. सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था. मकान मालिक ने इस कार्रवाई पर विरोध जताया है. (gwalior bulldozer action)

ग्वालियर में बुलडोजर कार्रवाई

बिना नोटिस के जबरन कार्रवाई का आरोप: प्रशासन की इस कार्रवाई पर भवन मालिक ने कहा कि यह उनका पुश्तैनी मकान है जिसे वे रिनोवेट करा रहे थे. भवन निर्माण का मामला कोर्ट में लंबित है, उन्हें कोर्ट से स्टे मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने बिना नोटिस दिए यह जबरन कार्रवाई की है. वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट सीमा के अंदर किसी भी तरह का भवन निर्माण प्रतिबंधित है. यहां राजेंद्र सिंह गुर्जर नाम के व्यक्ति द्वारा दो मंजिला भवन निर्माण कराया जा रहा था इसलिए यह कार्रवाई की गई है. कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध और अशांति ना फैले इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां मौजूद रहा. देखते ही देखते दो मंजिले मकान को जमींदोज कर दिया गया.(bulldozer action in mp) (gwalior administration action) (house was grounded near airbase in gwalior) (airbase in gwalior) (mp news)

