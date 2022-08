ग्वालियर। युवती से रेप का मामला थाटीपुर शिवनगर कुम्हरपुरा का है. पुलिस के मुताबिक शिवाजी नगर में रहने वाली 19 वर्षीय पीड़िता के साथ उसके मंगेतर ने दुष्कर्म किया है. दोनों की कुछ महीने पहले शादी तय हो गई थी.शादी के बाद उनमें बातचीत होने लगी. एक दिन मंगेतर ने युवती को अपने बुआ के घर शिवनगर कुम्हरपुरा बुला लिया, जहां मंगेतर के दो दोस्त रवि और धर्मेन्द्र भी मौजूद थे. इसके बाद मंगेतर ने युवती को कमरे में लेकर गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.

युवक ने शादी से इंकार किया : इसके कुछ दिन बाद वह युवती से शादी के लिए इंकार करने लगा. यह बात युवती नेअपने परिजनों को बताई. परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और पुलिस से गुहार लगाई. पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मंगेतर सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता ने बताया कि रिश्ता तय होने के बाद शादी नवंबर में होना तय हुई. पीडिता के पिता ने हलवाई, मैरिज गार्डन सहित कई जगह बुक भी कर दी थी. इसमें उनका काफी पैसा खर्च हो गया था. अचानक बेटी के साथ इस हरकत का पता चला तो वह काफी दुखी है. वहीं इस मामले को लेकर थाटीपुर थाना प्रभारी पंकज त्यागी का कहना कि पीडि़ता की शादी जिस युवक से हुई थी, उसी ने उसके साथ रेप किया है. Rape After relationship fixed, girl raped Gwalior, turned away from marriage