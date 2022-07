CM Shivraj Angry : राष्ट्रपति के बारे में Congress नेता अधीर रंजन के आपत्तिजनक बयान पर CM शिवराज नाराज, सोनिया गांधी से पूछे सवाल

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader Adhir Ranjan) द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहकर संबोधित किए जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएम शिवराज ने इस मामले में कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा है कि क्या वो इस बयान से सहमत हैं. (CM Shivraj on Congress leader Adhir Ranjan) (Adhir Ranjan statement about President) (CM Shivraj asked questions to Sonia Gandhi)

MP Election Commission : विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, 1 अगस्त से मतदात सूची से जोड़े जाएंगे आधार नंबर

नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू होने जा रहा है. आयोग ने आगामी 8 दिसंबर से मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. (Preparations for assembly elections begin) (Aadhar numbers added to voter list)

Sheopur News: अज्ञात बीमारी की चपेट में श्योपुर का गांव, नाले में उफान आने से मरीजों को समय पर नहीं मिला उपचार, दो की मौत

श्योपुर का सेवापुर गांव अज्ञात बीमारी की चपेट में है. इस बीमारी के चलते 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए. वहीं समय पर इलाज न मिलने के चलते दो लोगों की मौत हो गई. विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा ने बताया कि 2 मरीजों की मौत की खबर के बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीमें भेजी गई हैं. कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जाएगा.

Arvind Bhadoria Exclusive Interview: मंत्री अरविंद भदौरिया ने माना निकाय चुनाव में कुछ कमियां रही, भिंड जिले को मिली खास सौगात से रुबरू कराया

मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. उन्होंने नगर निगम जनादेश से लेकर नरोत्तम मिश्रा-इमारती देवी के टकराव तक पर अपनी बेबाक राय रखी. 2023 के चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी और भिंड जिले को पर्यटन क्षेत्र में मिली खास सौगात के बारे में विस्तार से बताया.(Arvind Bhadoria Exclusive Interview)

Man climbs Tower: भोपाल में टावर पर चढ़ा मानसिक रोगी, वीडियो में देखिये तीन घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे को

भोपाल की जहांगीराबाद पुलिस उस समय सकते में आ गई जब एक युवक टावर पर चढ़ गया. युवक की मानसिक हालत कमजोर है. जिसके चलते वह करीब तीन घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा. पुलिस ने फायर कर्मियों और SDRF (State Disaster Response Force) की टीम की मदद से जैसे-तैसे उसे नीचे उतारा.

Aahna Met PM Modi: पीएम मोदी से मिली सांसद फिरोजिया की 5 साल की बेटी, कहा-आप लोकसभा में काम करते हैं, पीएम की छूटी हंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बच्चों के साथ खूब जमती है. अक्सर वह बच्चों से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं. पीएम ने उज्जैन जिले के सांसद अनिल फिरोजिया की पांच साल की बेटी आहना से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने आहना से कई मजेदार सवाल पूछे और आहना भी कहां चुप रहने वाली थी, उसने भी पीएम को मजेदार जवाब दिये. जिससे पीएम हंसे बिना नहीं रह सके.(Narendra Modi Conversation with Aahna Firojia) (Narendra Modi Conversation with Aahna Firojia)

MP High Court : सजा पूरी होने के बाद भी करीब 4 साल और काटने पड़े जेल में, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, तीन लाख मुआवजा भी दो

हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा निर्धारित सजा पूरी होने के बाद भी एक शख्स को करीब 4 साल अतिरिक्त जेल में काटने पड़े. हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए पीड़ित को तीन लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए. इसके साथ ही रजिस्ट्रार विजिलेंस को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट दो माह में मांगी गई है. (About 4 more years Extra spent in jail) (After completion of sentence not release) (High Court ordered an inquiry) (Also gave three lakh compensation)

Chhindwara MP News : आंगनबाड़ी के खाने में फिनाइल जैसी बदबू आने पर परिजनों ने किया हंगामा

राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार में आए दिन गड़बड़ियां होने के मामले सामने आते हैं. इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा नगर के एक आंगनबाड़ी में बच्चों को वितरित की जाने वाली सब्जी में बदबू आने के बाद परिजनों ने हंगामा किया. वहीं, इस मामले में परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी में खाना सप्लाई करने वाले स्व सहायता समूह से स्पष्टीकरण मांगा है. (Smell of poisonous in food of Anganwadi) (Family created a ruckus)

Congress Councilor Threatens: नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद ने पुलिस को दी धमकी, नौकरी खा लेने की कही बात, Video Viral

जबलपुर। नगर सत्ता में कांग्रेस की 18 साल बाद वापसी हुई है. 79 वार्डों में से 26 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है. यहां के महापौर भी कांग्रेस से ही है. सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड नंबर 5 से अनुपम जैन नवनिर्वाचित पार्षद बने हैं. इनका पुलिस को धमकी देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है(Jabalpur Congress councilor threatens police video goes viral).

MP High Court : मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती का तीसरी बार किया अपहरण, हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती

मुस्लिम युवक द्वारा बेटी का तीसरी बार अपहरण किये जाने का आरोप लगाते हुए कैंसर पीडित विधवा मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दो माह से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस उसकी बेटी को नहीं तलाश पाई. हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय प्रदान करते हुए लापता युवती को पेश करने आदेश दिए हैं. (Muslim youth kidnapped Hindu girl third time) (High Court showed strictness)