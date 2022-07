MP Booster Dose Vaccination : एमपी में बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान 21 जुलाई से, ये होंगे पात्र

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार बूस्टर डोज का अभियान 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने जा रही है. बूस्टर डोज सिर्फ 75 दिन ही लगाया जायेगा और ये मुफ्त होगा.(MP Booster dose vaccination from 21 July)

पानी-पानी हुआ पूरा मध्य प्रदेश, कही वाहन बह गए तो कहीं बाढ़ में फंसे लोग, देखिए तबाही की तस्वीरें

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है.

Home Minister Narottam Mishra : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज- कमलनाथ ने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि इस पार्टी ने हमेशा जनजाति समुदाय को वोट बैंक समझा है. इस वर्ग के भले के लिए कांग्रेस ने कभी कोई कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनजाति समुदाय की एक महिला को सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का ऐतिसाहिसक फैसला किया है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने विधायकों के माथे पर फॉर सेल का टैग लगा दिया है. (Home Minister Narottam Mishra comments) (Kamal Nath put tag of for sale on MLAs) (Narottam targeted Kamal Nath) (If Congress loses it makes excuses)

Heavy Rain IN Narmadapuram: इटारसी में बाढ़ के हालात, जलस्तर बढ़ने से तवा डैम के 9 गेट 10 फिट तक खोले गए

नर्मदापुरम में जारी मूसलधार वर्षा के चलते इटारसी शहर बाढ़ की चपेट में आ गया. तवा डैम का जलस्तर बढ़ने से 13 गेटों में से 9 गेटों को 10 फिट तक खोल दिया गया है. 30949 क्यूमेक्स पानी को बांध से छोड़ा जा रहा है. पानी छोड़ने के बाद निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है.(Flood Situation in Itarsi)

NIRF India Rankings 2022: देश के टॉप कॉलेज-यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी, टॉप 3 में Jamia-JNU

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की घोषणा दस कैटेगरी - इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्‍चर, लॉ, मेडिकल, डेंटल, रीसर्च और ओवरऑल के लिए की गई है. ओवरऑल कैटेगरी में इस साल फिर से आईआईटी मद्रास ( IIT Madras) टॉप कॉलेज बना है.

Watch Video: एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी-ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक के साथ युवक और महिला ने की मारपीट

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में यातायात पुलिस के प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट की वारदात सामने आई. घटना विजय नगर थाना क्षेत्र की है. भमोरी चौराहे पर यातायात पुलिस के प्रधान आरक्षक के ट्रैफिक को सुधारने में जुटे हुए थे. इसी दौरान एक युवक और महिला वहां पहुंचे. आरक्षक ने युवक को गाड़ी ठीक तरह से लगाने और चालानी कार्रवाई की बात कही. इस पर युवक और महिला ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

Chhindwara MP News : सोशल मीडिया पर शिक्षक ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के स्टेटस, हिंदू संगठनों में आक्रोश

छिंदवाड़ा में एक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं. इसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है. इस युवक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है. (Teacher raised status of Pakistan Zindabad) (Anger among Hindu organizations)

Crime News Indore : पत्नी के अवैध संबंधों से दुखी युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, वीडियो में बताई सारी व्यथा

इंदौर में एक युवक ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. उसने अपनी पूरी व्यथा को लेकर एक वीडियो भी बनाया है, जो उसके मोबाइल से मिला है. जीआरपी मामले की जांच में जुटी हुई है. (Unhappy with wife illicit relationship) (young man committed suicide) (Youth jumping in front of train) (Told all agony in video)

MP: भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, कई ट्रेनें रोकी गईं, इटारसी-नागपुर रुट की ट्रेने डायवर्ट, जान जोखिम में डाल पुल पार कर रहे लोग

बैतूल जिले में बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि महज कुछ दिन में ही नदी नाले उफान पर आ गए हैं. इसके साथ ही प्रशासनकि इंतजामों की भी पोल खुल गई है. लोग उफनती नदी नालों को पार कर रहे हैं. लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है. जान से खिलवाड़ किए जाने का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें तीन बाइक सवार पानी से लबालब पुल को पार करते दिख रहे हैं.(Heavy Rain in MP)

Smart City Bhopal: भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का मखौल उड़ा रहे बड़े तालाब पर लगे सोलर पैनल

भोपाल में बड़े तालाब के किनारे लगी सोलर प्लेट मेंटेनेंस के अभाव में दम तोड़ रही हैं. 2018 में इन पैनल्स को स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के तहत लगाया गया था. कहा गया था कि इससे बनने वाली बिजली का उपयोग वीआईपी रोड पर लगी लाइट में किया जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में लाइट भी बंद पड़ी हैं. (Solar panels on Bada Talab Bhopal) (Mockery of making Bhopal a smart city)