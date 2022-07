Chhatarpur MP News : खजुराहो एयरपोर्ट पर CM शिवराज को बेस्वाद और ठंडी चाय पिला दी,अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेस्वाद व ठंडी चाय पिलाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. (Tasteless and cold tea to CM Shivraj) (Show cause notice to officer) (CM Shivraj at Khajuraho airport)

Urban Body Election MP 2022 : 5 नगर निगम सहित 214 निकायों में कल डाले जाएंगे वोट, BJP के कई नेताओं की साख दांव पर

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पांच नगर निगम सहित 40 नगर पालिका सहित 214 नगरीय निकायों में बुधवार को वोट डाले जाएंगे. नगरीय निकाय के अंतिम चरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने खूब पसीना बहाया है. इन चुनाव में कई स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.(Second Phase of Urban Body Election MP) (Votes cast tomorrow in 214 bodies) (Votes cast tomorrow 5 municipal) (Credibility of many BJP leaders at stake)

Bhind Firing CCTV: पुस्तक बाजार में व्यापारी से मारपीट और फायरिंग, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया

भिंड की पुस्तक बाजार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है. (Bhind Firing) यहां बीच बाजार में गुंडों ने व्यापारी को पीटा फिर फायरिंग की. (Bhind Code Of Conduct Violation) इससे जुड़ा एक CCTV फ़ुटेज सामने आया है. जिसमें बदमाश कैद हो गया है.

Indore TI Suicide Case : जांच में ब्लैकमेलिंग की पुष्टि, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर चार लोगों के खिलाफ FIR

इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में टीआई द्वारा महिला एएसआई को गोली मारकर घायल करने और खुद सुसाइड करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है. एसआईटी जांच में ब्लैकमेलिंग की बात सही निकली है. (Investigation confirms blackmailing) (FIR against four people) (Four people for abetment to suicide)

MP Urban Body Election: 232 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल होगा रवाना, 1 महापौर और 45 पार्षदों का भाग्य तय करेंगे 1,71,229 मतदाता

नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Elections) के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को कराया जाएगा. इस चरण में नगर निगम रीवा के महापौर तथा 45 वार्डों के पार्षद पदों के लिए मतदान होगा. मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक EVM के जरिए कराया जाएगा.

Orchha Ramraja Temple : भारी बारिश में चमकती बिजली के बीच रामराजा मंदिर का मनमोहक नजारा, देखें वीडियो

ओरछा। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा के "रामराजा" मंदिर की बारिश के दौरान एक मनमोहक तस्वीर सामने आई है. (Ayodhya temple of Orchha) दरअसल, इन दिनों प्रदेश में भारी बारिश हो रही है. लगातार बारिश और आसमान में कड़क

Sehore Labours Trapped in Flood: सीहोर में बाढ़ में फंसे करीब 15 मजदूर, राहत और बचाव कार्य जारी, कई नदियों का जल स्तर बढ़ा

मध्य प्रदेश में जारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने लगी है. सीहोर जिले के सेमलपानी गांव से बहने वाली सीप नदी में अचानक पानी बढ़ जाने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं. यहां ग्राम सालारोड में एक पुलिया पर अत्यधिक पानी आ जाने के कारण करीब 15 मजदूर फंसे हुए हैं.(Sehore labours trapped in flood)

Guru Purnima Vrat: गुरु पुर्णिमा के दिन कैसे करें गुरु को प्रसन्न ताकि घर आए सुख समृद्धि, जानें अचूक मंत्र, व्रत और पूजा की विधि

Guru Purnima Puja Vidhi: देश भर इस साल 2022 में गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन लोग अपने गुरुओं का पूरे आदरभाव से नमन और पूजन करेंगे. आईए जानते हैं कि गुरुपूजा के लिए शुभ समय क्या है और किस तरह से लोग पूजन करें ताकि उन्हे इसका फल मिल सके. उन मंत्रों को भी जानें जिसके जरिए गुरु को प्रसन्न किया जाता है.

President Election : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले - राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार जनजातीय वर्ग की महिला, अंतरात्मा से मतदान करें

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार जनजातीय वर्ग की महिला चुनाव में हैं. इसलिये मेरा सभी विधायकों से अनुरोध है कि वे अपनी अंतरात्मा से मतदान करें. इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है. हालांकि अभी सभी जिलों में हालात सामान्य हैं. (Home Minister Narottam Mishra said) (First time post of President women of tribal) (vote with conscience in president election)

Heavy Rain In MP: बेतवा नदी उफान पर, नदी के किनारे रहने वालों को चेतावनी जारी, 4 से 5 फिट ऊपर बह रहा पानी

विदिशा। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण बेतवा नदी उफान पर है. विदिशा के चरणतीर्थ घाट पर बेतवा नदी का लगभग 4 से 5 फिट ऊपर पानी है. इसे देखने शहर के लोग बेतवा पुल पर उमड़ पड़े हैं. पुल पर जाम की स्थिति बन गई है. भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं. सरकार ने नदी के किनारे रहने वालों को भी चेतावनी जारी की है. विदिशा में बीती रात साढ़े तीन घंटे में आठ इंच वर्षा हुई और कई स्थानों पर पानी भर गया.