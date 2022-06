छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Election) के ठीक पहले टिकट वितरण को लेकर भाजपा में इस्तीफों का दौर जारी है. इसी कड़ी में छिंदवाड़ा भाजपा की फायर ब्रांड महिला नेत्री, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष प्रीति बिसेन (Preeti Bisen and bjp supporters resigned chhindwara) सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया. अब तक 18 इस्तीफों की घोषणा हो चुकी है और कुल 48 लोगों द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबर है.

भाजपा जिलाध्यक्ष चला रहे मनमर्जी : इस्तीफा देने वाले भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है. आदिवासी समाज में भी छिंदवाड़ा जिले में कई बड़े-बड़े नेता हैं. नगर निगम में भी कई बड़े नेताओं ने लगातार पार्टी के लिए काम किया है. लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपनी मनमर्जी के चलते नगर निगम के एक ऐसे अधिकारी को टिकट दिया है. जिन्होंने कभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली. इसलिए वे लोग अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं.

बाहर से व्यक्ति को बनाया महापौर प्रत्याशी : इस्तीफा देने वालों नेताओ में प्रीति बिसेन, जितेंद्र शाह, शबनम जाफर, भारती देशवाडे, अनीता शुक्ला, जफर खान, सुरेश केवलारीया, भावना बनवारी, पुरषोत्तम साहू, राज साहू, सोहन साहू, हेमा क्षेत्री, लक्ष्मी केवलारिया, मनीष तिवारी सहित अनेक बड़े नाम शामिल हैं. इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि भाजपा ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके बाहर से एक व्यक्ति को लाकर महापौर पद का प्रत्याशी बना दिया है. हम इस बात का विरोध करते हैं और भाजपा में चल रही मनमानी के विरोध में हम सभी इस्तीफा दे रहे हैं.

निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता: इस्तीफा देने वाले सभी पदाधिकारी टिकट के लिए कतार में थे. उन्होंने कहा कि हम चुनाव जरूर (Preeti Bisen independent Mayor candidate) लड़ेंगे, हमने वर्षों तक पार्टी की सेवा की है. इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा की लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता से है. पिछले 40 सालों से उनसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन अचानक टिकट देने के लिए अधिकारी को पैराशूट से उतारा गया है. कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है.

