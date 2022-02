छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग मवेशियों को बचाने के लिए सीधे बाघ से भिड़ गया. बाघ से संघर्ष के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उनके कंधे और पीठ में चोटें आई हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना पेंच नेशनल पार्क का बफर जोन के करीब हिर्री गांव की है.

जान बचाने के लिए नाली में कूदे

वनपाल तुलसीराम सनोडिया ने बताया कि हिर्री गांव के रहने वाले बुजुर्ग मधेलाल कवरेती अपने मवेशियों को चराने जंगल में गए थे. इसी दौरान बाघ ने मवेशियों पर अटैक कर दिया. जिसके बाद बुजुर्ग ने लाठी से बाघ पर हमला कर दिया. बाघ ने भी बुजुर्ग के कंधे और पीठ में वार किया. किसी तरह बाघ के जबड़े से छूट कर वो पास के ही एक नाली में कूद गए, नाली सकरी थी इसलिए बाघ उसमें नहीं आ पाया और बुजुर्ग को मरा समझकर वहां से चला गया. हमले में मधेलाल बुरी तरह घायल हो गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. हिर्री गांव पेंच नेशनल पार्क (Pench National Park) के बफर जोन के अंतर्गत आता है, जिस वजह से यहां बाघ आते रहते हैं.

