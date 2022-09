छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मांगे पूरी नहीं होने पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियर्स ने मोर्चा खोल दिया है. जूनियर इंजीनियरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चेतावनी पत्र सौंपते हुए सरकार को कहा है कि अगर उनकी तीन प्रमुख मांगे जो कई सालों से लंबित है, अगर पूरी नहीं की गई तो 15 सितंबर से सभी जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर रहेंगे. इसकी वजह से बिजली व्यवस्था चरमरा सकती है. जूनियर इंजीनियरों ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवेदन निवेदन कर चुके हैं लेकिन उन पर आज तक विचार नहीं किया गया है.

जूनियर इंजीनियर्स की तीन सूत्रीय मांग: उनकी पहली मांग है कि करीब 30 से 35 सालों से जूनियर इंजीनियरों का प्रमोशन नहीं हुआ है. उनका प्रमोशन किया जाए. दूसरी मांग के बारे में बताया कि जूनियर इंजीनियर के तीन कैडर हैं कंपनी कैडर, मंडल कैडर और संविदा कैडर. तीनों में वेतनमान को लेकर काफी समानता है, इसे दूर किया जाए. तीसरी मुख्य मांग है कि कंपनी द्वारा सहायक इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है. इंजीनियरों ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे है कि जो पहले से जूनियर इंजीनियर है कंपनी के नियम के अनुसार 40 फीसदी ऐसे इंजीनियरों को प्रमोशन देकर सहायक यंत्री बनाया जाना चाहिए.

भर्ती ना करके प्रमोशन करे कंपनी: जूनियर इंजीनियर्स का कहना है कि कंपनी भर्ती ना करके प्रमोशन करे. अगर प्रमोशन नहीं दे सकती है तो दूसरे पदों के लिए जैसा चार्ज दिया जाता है वैसा जूनियर इंजीनियर को भी चार्ज दे दिया जाए. इन सब मांगों पर अगर सरकार विचार नहीं करती है और उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो वे 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. Madhya Pradesh Electricity Board

हड़ताल से चरमरा जाएगी विद्युत व्यवस्था: इसके पहले भी कई बार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी संघ के अलग-अलग कर्मचारियों ने हड़ताल किया है. देखा भी जाता है कि जब कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं तो विद्युत व्यवस्था चरमरा जाती है. आने वाला समय नवरात्रि से लेकर दिवाली का है ऐसे समय में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है.

