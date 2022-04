मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा का समय है और दोनों दलों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कई विधायक और नेता अपने दलों को छोड़ना चाह रहे हैं. दोनों दल ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं पढ़िए पूरी खबर... (MP BJP and Congress claims) (MP Mission 2023)

एमपी में भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे में फूट का दावा, पढ़िए मुख्य वजह...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित विधायक कप प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 32 टीमों को 25-25 हजार रुपए पुरस्कार देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है. खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है. (Vidhayak Cup Competition in Nasrullaganj) (25-25 thousand prizes to all teams)

विधायक कप प्रतियोगिता: शिवराज सिंह का सभी टीमों को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार देने का ऐलान, कहा-शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए खेल जरूरी

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 34 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. रविवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोत्तरी जारी, जानिए क्या है नया रेट

अप्रैल के अखिरी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को एमपी के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के रेट में ठहराव देखने को मिला. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट. (Today Gold silver rates in MP)

Today Gold Silver rates in MP: सोने-चांदी के दाम में एक साथ स्थिरता, जानें आज का रेट

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज सोमवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: सोयाबीन का दाम 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा, टमाटर के दाम में भी आई तेजी

सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि इससे लोगों की नींद खराब होती है और वे डिस्टर्ब होते हैं. इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है. (Azan vs Hanuman Chalisa) (BJP MP Sadhvi Pragya Thakur)

Azan vs Hanuman Chalisa: सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आपत्तिजनक बयान, बोलीं- खराब होती है नींद, कांग्रेस ने एक पक्ष को दिया बढ़ावा

सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड, बेलपत्र और चंद्र धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

भस्म आरती में बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुंड और चंद्र धारण किया

एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने अपने कटनी दौरे के दौरान आतंकवादियों की फंडिंग का राज बताया, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को फंडिंग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और फॉरेन से होती है. (Maninderjit Singh Bitta katni visit) (Maninderjit Singh Bitta gave statment on Terrorist funding)

कटनी से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर बरसे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, कहा - GMC और फॉरेन से होती है आतंकवादियों की फंडिंग

छतरपुर में अपहरण किये बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों के कब्जे से मुक्त करा लिया. बच्चे का अपहरण उसके सगे चाचा ने 5 लाख रुपयों के लिए किया था. अपहरण करने के लिए उसने अपने दोस्तों की भी मदद ली. चूंकि बच्चा चाचा को पहचान गया था, इसलिए आरोपियों ने फिरौती मिलने के बाद उसकी हत्या करने की योजना बना ली थी. (Uncle kidnapped nephew in Chhatarpur) (Police rescue kidnapped child)

5 लाख के लिए चाचा ने किया था भतीजे को अगवा, फिरौती मिलने के बाद हत्या की थी योजना, पुलिस ने 24 घंटे में चंगुल से छुड़ाया

आज 25 अप्रैल 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी (Daily love rashifal) लव-लाइफ से जुड़ी हर बात.

Love Horoscope : इन लोगों को मिलेगा अपनों का प्यार, जानिये अपना लव राशिफल