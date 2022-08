भोपाल। राजधानी के थाना अयोध्या नगर क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता की गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई. इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने शव को फ्रीजर में रखकर मायके वालों को सूचना दी. मृतका के पिता उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भाजपा के विधायक हैं. शुक्रवार को पिता और परिजन के भोपाल पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पीएम रिपोर्ट में पता चला है कि खर्राटे के कारण महिला की श्वांस नली में भोजन फंस गया था. इसके चलते दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई है.

बिस्तर पर बेसुध देखकर अस्पताल ले गए परिजन : अयोध्या नगर थाने के थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि पूनम मौर्य की शादी भोपाल में हुई थी. वह प्रतापगढ़ यूपी की रहने वाली थीं. उनके पिता राजेंद्र मौर्य प्रतापगढ़ से भाजपा के विधायक हैं. साल 2017 में पूनम की शादी सुरभि परिसर अयोध्या नगर में संजय मौर्य से हुई थी. संजय पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और खुद का व्यवसाय करते हैं. संजय के पिता महेंद्र कुमार मौर्य बीएसएनएल के रिटायर्ड डीजीएम हैं. गुरुवार सुबह संजय की नींद खुली तो पत्नी पूनम बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी. उन्होंने तत्काल घर के पास रहने वाले कम्पाउंडर को बुलाया और पत्नी को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे.

डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम : निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर किया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया. शुक्रवार सुबह पूनम के पिता राजेंद्र मौर्य और अन्य परिजन भोपाल पहुंचे. जब उन्हें पता चला कि इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई है तो उनके कहने पर महेंद्र कुमार मौर्य ने अयोध्या नगर पुलिस को सूचित किया.

डॉक्टर बोले- ऐसे मामले में सायलेंट मौत : थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि डॉक्टरों की विशेष पैनल से पूनम के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है. पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खर्राटे के कारण पूनम की श्वांस नली में भोजन फंस गया था. इस कारण उसकी मौत हुई है. पूनम को सोते समय खर्राटे आते थे. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामले में सायलेंट मौत होती है और पता नहीं चलता है.