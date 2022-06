भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. छेड़छाड़ का विरोध करने पर तीन मनचलों ने एक महिला को जिंदगीभर का दर्द दे दिया. बदमाशों ने उसे इतना तेज पेपर कटर से मारा कि चेहरे पर 118 टांके आ गए. टीटी नगर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है. इस घटना ने महिला सुरक्षा के तमाम दावों की खोलकर रख दिया है.

महिला के साथ गालीगलौज: पूरा मामला 9 जून की रात का है. शिवाजी नगर में रहने वाली सीमा सोलंकी अपने पति सुनील के साथ होटल श्री पैलेस में कुछ सामान लेने गई थी. सुनील होटल के अंदर चला गया और सीमा वहीं बाइक के पास खड़ी होकर पति का इंतजार कर रही थी. तभी वहां ऑटो से तीन लोग आए, जिन्होंने सीमा को अकेला पाकर सीटी बजाना शुरू कर दिया. सीमा ने बदमाशों की इस हरकत का विरोध किया तो उन लोगों ने उसे गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया. इस दौरान उसका पति सुनील बाहर आ गया और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए.

महिला ने मारे एक बदमाश को थप्पड़: सुनील ने जब मनचलों का विरोध किया तो वे सुनील से लड़ने लगे. तभी सीमा ने एक बदमाश को थप्पड़ मार दिये. भीड़ इकट्ठे होते देख मनचले वहां से भाग गए. इसके बाद सीमा और सुनील भी वहां से सामान लेकर थोड़ी दूर निकल गए. तभी बदमाश पीछे से आए और उन पर हमला कर दिया. एक मनचले ने सीमा के चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर दिया. इससे उसके दाएं गाल और माथे पर गहरा घाव हो गया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई. महिला का पति सुनील उसे तुरंत अस्पताल ले गया जहां से उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया. उसके चहरे पर 118 टांके आए हैं.

देर रात हुई मनचलों की गिरफ्तारी: घटना के बाद टीटी नगर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी. लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की. शनिवार रात को पुलिस ने मुख्य आरोपी बादशाह बेग (उम्र 38 वर्ष निवासी रोशनपुरा झुग्गी) और उसके साथी अजय उर्फ बिट्टी सिबदे (उम्र 18 वर्ष निवासी रोशनपुरा झुग्गी) को पकड़ लिया है. तीसरा आरोपी निखिल अभी फरार है. जिसके लिए टीम रवाना कर दी गयी है. पुलिस ने घटना में उपयोग किये गए पेपर कटर और ऑटो को भी जब्त कर लिया है.

Brutality With Bhopal Woman: भोपाल में पति ने सरेराह पत्नी के सिर हथौड़ा मारा, हालत गंभीर, घटना के 5 दिन बार भी FIR नहीं

आरोपियों ने कबूला गुनाह: आरोपियों ने पुलिस को बताया कि महिला द्वारा रोक टोक करना उन्हें अपनी बेइज्जती लगी. बादशाह बेग ने सबक सिखाने के लिए महिला के वहां से निकलने का इंतेजार किया और थोड़ी ही दूरी पर उस पर अटैक कर दिया. बता दें कि पुलिस ने फरियादी महिला से पूछताछ कर आरोपियों का हुलिया तैयार किया था. जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. चश्मदीदों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद से आरोपियों की शिनाख्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.

(Unsafe woman in Bhopal) (Woman attacked with paper cutter in bhopal) (Police arrested two accused)