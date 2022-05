रायसेन से निकलकर माया नगरी में पैर जमाने वाले हिमांशु ने 19 मई को मुंबई में अपना डांस स्टूडियो खोला. इस स्टूडियो का उद्घाटन (studio opening) प्रसिद्ध डांसर और कोरियोग्राफर रेमो डीसूजा ने किया. (Raisen Superstar Himanshu Srivastava)

रायसेन से पहुंचा मायानगरीः 14 साल के संघर्ष ने बनाया सुपरस्टार, बड़े-बड़े एक्टर्स को दी ट्रेनिंग; अब मुंबई में चला रहे खुद का डांस स्टूडियो

सिवनी में बीते कुछ सप्ताह पहले मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी. इसके बाद प्रदेश सरकार ने यहां की जनता को नया पुलिस अधीक्षक दिया है. (Ramji Srivastava become new Superintendent of Police in Seoni)

रामजी श्रीवास्तव होंगे सिवनी के नए पुलिस अधीक्षक, मॉब लिचिंग घटना के बाद बदले गए एसपी

इंदौर। डीआईजी कार्यालय के सामने से एक मामला सामने आया, जहां रीगल चौराहे पर मां और बेटी की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई. सड़क पर मां-बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर वाहन चालक भी रुक गए. गाड़ियों के रुकने से जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाकर अलग किया. बताया जा रहा है कि मां और बेटी में छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Indore Mother daughter fight) (Indore Mother daughter high voltage drama)

मां-बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर दोनों के बीच हाथापाई, देखें Video

लंदन में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है. इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है. (Vishwas Sarang slams Rahul Gandhi)

विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला, कहा- देशद्रोह की श्रेणी में आता है राहुल गांधी का बयान

पूरा देश भीषण गर्मी से बेहाल हो चुका है. हर किसी को गर्मी से निजात और बारिश से मिलने वाली राहत का इंतजार था. ये राहत शहडोल जिले से एमपी में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 25-26 मई तक पूरे प्रदेश मानसून में दाखिल हो जाएगा. (Shahdol people relief in high temperature)(Light rain in Shahdol)

एमपी में प्री-मानसून की दस्तक: गर्मी के बीच घने बादलों के साथ रिमझिम बरसात, लोगों को मिली गर्मी से राहत

शाजापुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि षड्यंत्र रचकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का मकान तोड़ा जा रहा हैं. देश में रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, लेकिन मंदिर-मस्जिद के नाम पर सरकार जनता के ध्यान से मुद्दे को भटका रही है.(Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad Ravan)

शाजापुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण: सरकार की कार्रवाई पर खड़ा किया सवाल, कहा- षड्यंत्र पूर्वक तोड़े जा रहे मकान

मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का फायदा सभी जिलों में समान रूप से नहीं मिलेगा. इसका सबसे बड़ा कारण जिलों में उस वर्ग की जनसंख्या है. पढ़े पूरी खबर -

ओबीसी आरक्षण: जानें- किन जिलों में मिलेगा ज्यादा फायदा, कहां होगा नुकसान

ग्वालियर में लड़की के लिए बेल्ट और घूंसों से एक छात्र की कुछ बदमाशों ने पिटाई कर दी. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है. (Gwalior accused thrashed coaching student)

सड़क पर छात्र की बेरहमी से पिटाई, लड़की के लिए बेल्ट और घूंसों से कोचिंग छात्रों ने पीटा, Video Viral

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का सबसे असफल नेता बताया दिया है. शिवराज ने उन्हें कुंठित, हताश और निराश बताया. चौहान ने कहा विदेश में जाकर कोई भी देश विरोधी बयान नहीं देता. राहुल गांध की देश में कोई नहीं सुनता है. ऐसे नेता को कांग्रेस के कुछ लोग अध्यक्ष बनाने पर तुले हैं और ऐसे में पार्टी का भगवान ही मालिक है.(Shivraj Singh targeted Rahul Gandhi) (Rahul gandhi unsuccessful and disappointed leader)

राहुल गांधी के देश विरोधी बयान से बौखलाई बीजेपी, शिवराज ने देश के सबसे कुंठित और हताश नेता करार दिया

मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ताल ठोंकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं. खास बात यह है कि ग्वालियर दोनों ही दलों की रणनीति का केंद्र बना हुआ है, जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है. कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी की आज ग्वालियर-चंबल अंचल में बड़ी बैठक है, जिसमें सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही अंचल के सभी नेता मौजूद रहेंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे.

ग्वालियर-चंबल अंचल में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी तय करेगी रणनीति, आज सीएम शिवराज सहित सिंधिया और तोमर रहेंगे मौजूद