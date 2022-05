शनिवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोजित सीएम हाउस पर आयोजित सीएम के सम्मान समारोह में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में वे मंच छोड़कर चले गए.

बड़वानी के जिला अस्पताल में लगे स्वास्थ्य मेले में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने एक बालिका पहुंची, उसकी आयु तो 17 साल है, लेकिन हाइट मात्र डेढ़ फीट की है. पानसेमन गांव की सोनाली कांतिलाल न ठीक से खड़ी रह पाती है और न बोल पाती है. चेकअप के बाद उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया गया. साथ ही जिले के अधिकारियों का कहना है कि ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे छोटी लड़की है. इसका नाम Guinness World Record में दर्ज करने के लिए भेजा जाएगा.

उज्जैन में धर्म विशेष का लड़का नवविवाहिता को लेकर शादी करने कोर्ट पहुंचा. जानकारी लगते ही परिवार वालों के साथ हिन्दुवादी संगठन के कार्यकर्ता दोनों को पकड़कर ले गए और लड़के की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है.(Ujjain love jihad case)

राजगढ़ जिले के एक गांव में नाबालिग युवती का शव मिलने की गु्त्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दरअसल, युवती की हत्या उसी के मामा और मामा के लड़के ने की थी. पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. बाप-बेटे ने प्रेमप्रसंग को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. (Rajgarh Disclose dead body of a girl) (rajgarh uncle Killed niece) (rajgarh girl murder

इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात गुंडे की हत्या का मामला सामने आया है. यह बात भी सामने आ रही है कि मृतक थाना क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा था और उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी.संभवतः इसी के चलते ये वारदात हुई. (Murder of infamous goon in Indore) (Police probing CCTV footage)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आगामी 1 जून को झीलों के शहर भोपाल का गौरव दिवस मनाया जाएगा. सीएम ने कहा कि, वर्ष 1949 में इसी दिन भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था. इस नाते इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता. (Bhopal Gourav Diwas Celebration)

गुना में पुलिस कर्मियों की हत्या को लेकर बड़ा डेवलपमेंट है. पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है. इस शख्स की गिरफ्तारी के साथ ही कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

मध्‍य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार सुबह चार बजे ग्वालियर में लोगों के घर दरवाजा खटखटाकर उनकी समस्‍याओं के बारे में जाना. मंत्री तोमर ने बहोड़ापुर इलाके की गलियों में घूम-घूमकर लोगों से उनकी समस्‍या सुनी और लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई. इस मामले में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधा है.

मनगवां थाना क्षेत्र के तिउनी गांव में छिपकली गिरी सब्जी खाने से एक ही परिवार के 5 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया .

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जब उसे पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल लाया गया तो यहां से उसके सोने-चांदी के जेवरात गायब हो गए. इसको लेकर परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस के साथ ही एमवाय प्रबंधक को दी. मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि यहां अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. (Jewelry stolen from dead body) (Jewelry stolen in mortuary of MY Hospital)

