तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित करने के लिए भोपाल के जंबूरी मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. वन समितियों के सम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने गुरुवार को जंबूरी मैदान (jamburi maidan bhopal) पहुंचकर व्‍यवस्‍थाओं का जायजा लिया और अधिकारियोें को जरूरी निर्देश दिए. (Amit Shah) (bhopal tendupatta workers sammelan)

करीब साढ़े 5 माह चले सदस्यता अभियान के बाद अब 1 मई से कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक अगस्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की पूरी उम्मीद है.

इंदौर। शासकीय अटल बिहारी वाजपेई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आज छात्रों ने खेल मैदान को लेकर एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया, जहां छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर क्रिकेट खेला. छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन महाविद्यालय के क्रिकेट ग्राउंड को निजी क्रिकेट क्लब के दिए जाने के विरोध में था. छात्रों का कहना है कि उनके लिए खेल मैदान मौजूद नहीं है जो मैदान है उस पर निजी क्रिकेट क्लब द्वारा गतिविधियां संचालित कि जाती है और छात्रों को मैदान पर खेलने नहीं दिया जाता है इसी का विरोध छात्रों द्वारा किया जा रहा है. वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य के अनुसार महाविद्यालय के क्रिकेट ग्राउंड पर एक क्लब द्वारा क्रिकेट गतिविधियां संचालित की जाती है, यह गतिविधियां करीब 8 से 10 वर्षों से संचालित की जा रही है. तब तत्कालीन महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा मौखिक रूप से गतिविधियां संचालित करने की बात कही गई थी वर्तमान में किसी भी तरह की लिखित अनुमति महाविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है, वहीं छात्रों द्वारा जो मांग की जा रही है उस पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की जा रही है. (indore students protest for cricket ground) (indore latest news)

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करेगी कि आगे दंगाई दंगा करना भूल जाएंगे. (Kamal Patel visited riot hit area in khargone) (Agriculture Minister Kamal Patel Khargone visit)(Khargone Violence)

भोपाल में सीबीआई (CBI) ने जीएसटी (GST) के एक अधिकारी को दो लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. दूसरा अफसर भी इस रिश्वतखोरी में शामिल था, लेकिन वह कार्रवाई से पहले गायब हो गया. (CBI caught GST officer in Bhopal) (GST officer taking bribe of two lakhs)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नए नियमों के चलते छिंदवाड़ा में 91 जोड़ों की सामूहिक शादी निरस्त कर दी गई. जिसके बाद हाथों में मेहंदी और सेहरा सजाए जोड़ों ने मंदिर और घरों से ही शादी की. (CM Kanya Vivah Yojana) (Mass wedding ceremony canceled in Chhindwara)

ग्वालियर के बुजुर्ग दंपत्ति अपनी इकलौती बेटी की यातना से परेशान है. दंपत्ति ने एसएसपी कार्यालय (gwalior SSP Office) पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. जिस पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं.

सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी निराली है. यहां कब क्या वायरल हो जाए, किसी को अंदाजा नहीं होता. करीब 6 साल पहले सोशल मीडिया पर तरह-तरह की नोट वायरल हो रहे थे. जिसमें लिखा हुआ था कि " सोनम गुप्ता बेवफा है". अब ऐसा ही 10 रुपए का नोट एक बार फिर वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है "विशाल मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना आई लव यू , तुम्हारी कुसुम।" सोशल मीडिया पर लोग से इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के चटकारे ले रहे हैं. (10 rupee note viral again) ( Vishan and Kushum related note vyral)

