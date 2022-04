गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू, घंटों लाइन में लगने पर मिल रहा पेयजल, हर दिन होती है लड़ाई

कटनी। पूरे प्रदेश के साथ ही कटनी में भी गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, पानी की बूंद-बूंद के लिए अब रहवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है. जिले में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अमृत जल योजना भी चलाई गई है, जहां 24 घंटे पानी देने का वादा किया गया था कि हर एक घर में नल लगाया जायेगा और किसी को पानी की समस्या नहीं होंगी. नल के नाम पर नगर पालिका निगम द्वारा करोड़ों रुपये की वसूली भी आमजन से की गई हैं, बड़ी-बड़ी पानी की टंकी का निर्माण भी कराया गया है लेकिन इसके बाद भी अब तक पानी नहीं आया. (people struggling for drinking water in katni) (water crisis in mp)

मेहगांव सब्ज़ी मंडी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग का तांडव, लाखों का नुक़सान 18 दुकानें जलकर ख़ाक

मुरैना तिराहा स्थित सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई. आग लगने की सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब-तक लगभग 18 दुकानें जल कर खाक हो गईं थी, हालांकि एसडीएम ने नुकसान का जायजा लेकर राहत राशि दिए जाने की बात कही है. (fire in bhind vegetable market)

MP के सीनियर कोतवाल, भगवान हनुमान! ऐसा अनूठा मंदिर जहां हनुमान जी की हाजिरी के बाद होती है काम की शुरुआत

पन्ना। पवई थाना परिसर में हनुमान जी का एक मंदिर है. जहां दर्शन करने के बाद ही पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अपने दिन की शुरुआत करते हैं. इसी तरह थाने में आने वाले फरियाद और पीड़ित भी मंदिर में मत्था टेक कर काम पूरा होने की कामना करते हैं. यहां हनुमान जी की स्थिति सीनियर कोतवाल से कम नहीं है. बताया जाता है कि मूर्ति को पुलिस ने एक दशक से भी अधिक समय पहले एक विवाद के कारण जब्त किया था. जिसके बाद कुछ दिनों तक हनुमान जी पुलिस थाने में रहे. इसके बाद तत्कालीन पुलिस कर्मियों ने चंदा इकट्ठा कर थाना परिसर में ही एक मंदिर का निर्माण कराया. और जब्त मूर्ति को स्थापित किया. प्रति मंगलवार को यहां सुंदरकांड का पाठ किया जाता है. धार्मिक अवसरों पर अखंड मानस पाठ, रामनाम संकीर्तन आदि कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

चंबल अंचल में नहीं थम रहा महिलाओं और बच्चियों के MISSING होने का सिलसिला, आंकड़े जानकर उड़ जाएंगे होश, ह्युमन ट्रैफिकिंग की भी आशंका

एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल में महिलाओं और बालिकाओं के गायब होने के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है. पिछले पांच साल में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, जो हैरान करने वाला है. जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.(missing rate of women increased in gwalior)

बाबा महाकाल को गर्मी के मौसम में ठंडक पहुंचाने लगाई गए मिट्टी के 11 कलश, 2 माह तक जलहरियों से अर्पित की जाएगी जलधारा

रविवार 17 अप्रैल प्रतिपदा के दिन मंदिर के पंडित और पुजारी बाबा को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक गलंतिका (जलहरी) से जल चढाएंगे. यह जलधारा अगले 2 महीने तक लगातार शिवलिंग के ऊपर प्रवाहित होती रहेगी.

इंदौर बनेगा प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग का हब, 2 नमकीन क्लस्टर और 1 कन्फेक्शनरी क्लस्टर तैयार करेगा निगम

नमकीन और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मशहूर इंदौर शहर अब प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग हब बनने जा रहा है. औद्योगिक केंद्र विकास निगम जल्द इंदौर में 2 नमकीन और 1 कन्फेक्शनरी क्लस्टर तैयार कर रहा है. जिसके बाद इंदौर का स्वाद दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा. (Confectionery Cluster Made In Indore)

खरगोन हिंसा में घायल हुए किशोर शिवम शुक्ला को आया होश, आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है : डॉक्टर

खरगोन में हुए सांप्रदायिक हिंसा के दौरान शिवम शुक्ला नाम का किशोर गंभीर घायल हुआ था. जिसे इंदौर के सीएचएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज करने वाले डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे शनिवार को होश आ गया है. (Khargone violence update) (shivam shukla condition improved)

सागर स्मार्ट रोड कॉरिडोर: सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए गए थे 250 पेड़, अब जगह बदलने के बाद लहलहा रहे हैं हरे-भरे पेड़

सागर के स्मार्ट रोड कॉरिडोर के तहत करीब 45 किमी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत करीब दो साल पहले जिन पेड़ों का विस्थापन किया गया था वह आज अपने मूल रूप में आकर हरे-भरे होकर लहलहा रहे हैं. (sagar Smart Road Corridor)

Khargone Violence:शादियों पर भी दंगे की मार, कर्फ्यू में शादी रचाई, बाइक पर हुई दुल्हन की विदाई

खरगोन में बीते 7 दिनों से लगे कर्फ्यू के बीच एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी की, लेकिन इस शादी में न बैंड बाजा था, न कोई बारात निकली और न ही दुल्हन की पारंपरिक तरीके से विदाई हुई. शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को बाइक पर ही ससुराल लाया. (khargone curfew marriage) (Khargone Unique marriage)

निकलने वाली थी बारात, घोड़ी चढ़ने से पहले ही उठा ले गई पुलिस, जानें क्या है मामला

कटनी में जबलपुर पुलिस ने बारात निकलने के ठीक पहले दुष्कर्म के आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार किया है. दूल्हे पर आरोप है कि उसने अपनी फ्रेंड को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया. (Police Arrested Groom In Katni)