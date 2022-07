National Doctor Day 2022:डॉक्टर्स डे पर रिश्वत लेते रंगे हाथ डॉक्टर गिरफ्तार, डिलीवरी के लिए मांगी थी 8 हजार की रिश्वत

धार। डॉक्टर डे (National Doctor Day) के दिन धार जिले के सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर संगीता पाटीदार को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. (Dhar doctor Arrested Red Handed) ग्राम बीमरोड निवासी महेश डामोर से डॉक्टर संगीता पाटीदार ने उनके चचेरे भाई की पत्नी के डिलीवरी व ऑपरेशन के लिए 8 हजार की रिश्वत मांगी थी. महेश ने 2000 रुपये की रिश्वत 30 जून को दी थी. 6 हजार रुपये शुक्रवार को देना तय हुआ था. जैसे ही डॉक्टर को रिश्वत दी गई वैसे ही लोकायुक्त इंदौर (Lokayukta Indore) की टीम ने आरोपी डॉक्टर संगीता पाटीदार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

Rewa Murder Case: महिला की गला रेत कर हत्या, आरोपी ने भी फांसी लगाकर दी जान, प्रेम प्रसंग का मामला

मध्यप्रदेश के रीवा में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने महिला के घर में घुसकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. (rewa woman Murdered) पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान महिला घर पर अकेली थी. महिला का पति पंचायत चुनाव (Panchayat Election voting)में पोलिंग बूथ पर एजेंट (Polling Booth Agent) का काम कर रहा था. इस दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. बाद में आरोपी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

MP Nikay Chunav 2022: कांग्रेस नेत्री ने भाजपा विधायक का काफिला रोका, सुनाई खरी-खोटी

निकाय चुनाव के प्रचार (MP Nikay Chunav) के लिए क्षेत्र में पहुंचे आमला के बीजेपी विधायक को चुनाव प्रचार मंहगा पड़ गया. (Betul Election Campaign) यहां कांग्रेस की एक नेत्री ने विधायक का रास्ता रोककर उन्हें गंदगी और पेयजल की समस्या को लेकर जमकर खरी-खोटी सुनाई.

Retirement Ceremony: इंदौर पुलिस ने ACP राकेश गुप्ता को दी अनोखी विदाई, वर्दी पर लिख डाले बधाई संदेश, शुभकामनाएं

इंदौर। असिस्टेंट कमिश्रर ऑफ पुलिस राकेश गुप्ता 40 साल की पुलिस सेवा के बाद आज सेवानिवृत हो गए(ACP Rakesh Gupta retired from Indore). उनकी सेवानिवृति के मौके पर इंदौर पुलिस के सभी अधिकारियों ने उन्हें अनूठे तरीके से विदाई दी. राकेश गुप्ता के रिटायरमेंट को पुलिस अधिकारियों ने यादगार बना दिया (Indore ACP Retired Ceremony). जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों में फेवरेट स्टूडेंट और फेवरेट टीचर को फेयरवेल दिया जाता है, उसी तरह का फेयरवेल अधिकारियों ने एसीपी राकेश गुप्ता को भी दिया. इस दौरान एसीपी की वर्दी पर वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई संदेश लिखे और उनके कार्यकाल को काफी अच्छा बताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में राकेश गुप्ता लंबे समय तक एसीपी के पद पर पदस्थ रहे. (Indore officers wrote congratulatory messages on ACP uniform)

Gwalior Molestation Case: टॉफी का लालच देकर ऑटो ड्राइवर ने दिखाया अश्लील वीडियो, मनचले को बच्चियों ने दी सजा

ग्वालियर। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बच्चियां एक ऑटो ड्राइवर को पीट रही हैं. (Gwalior Molestation Case girls beat accused). बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चियां अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी ऑटो ड्राइवर ने टॉफी दिलाने के बहाने उनको ऑटो में बैठा लिया. कुछ दूर जाकर वह बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने लगा और बच्चियों को मोबाइल पर पोर्न वीडियो भी दिखाया (auto driver showed porn video in Gwalior). ऑटो ड्राइवर के इरादों को भांपते हुए ऑटो में बैठी बच्चियां रोने लगी, तभी रास्ते में जा रही एक महिला ने ऑटो को रुकवाया और भीड़ इकट्ठा कर ली. पूरा मामला समझने के बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को खंभे से बांध दिया और फिर बच्चियों से आरोपी ड्राइवर को सजा दिलवाते हुए उसे डंडों से पिटवाया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Gwalior Molestation Case)

Accident in Sehore: इंदौर भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्राले में घुसी, 3 की मौत, करीब 6 घायल

मध्य प्रदेश के सीहोर में शुक्रवार की दोपहर भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और करीब छह लोग घायल हो गए. घायलों को हास्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी, जिस कारण यह हादसा हुआ.

Dhar MP News : महिला ने तीन बच्चों को जहर पिलाकर खुद भी पीया, दो मासूम बच्चों की मौत, महिला व तीसरी बच्ची गंभीर

धार जिले के एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पति-पत्नी के झगड़े ने दो मासूम बच्चों की जान ले ली. घरेलू कलह को लेकर महिला ने चूहामार दवा खुद और अपने बच्चों को पिला दी. इससे दो बच्चों ने दम तोड़ दिया. महिला और उसकी तीसरी बच्ची का इलाज रतलाम के जिला चिकित्सालय में चल रहा है. (Woman dreadful step in domestic dispute) (Woman give poison to her three children) (Death of two innocent children) (Woman and third child serious)

Actor Rajpal yadav Notice : एक्टर बनाने के नाम पर की धोखाधड़ी, इंदौर पुलिस ने 15 दिन में थाने आकर जवाब देने को कहा

इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने फिल्म एक्टर राजपाल यादव को नोटिस भेजकर 15 दिन में उपस्थित होकर जवाब मांगा है. एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि उसने अपने बेटे को फिल्म लाइन में उतारने के लिए राजपाल यादव को लाखों रुपये दिए थे, लेकिन उसके बाद से राजपाल यादव ने बेटे को फिल्म लाइन में काम नहीं दिया और न ही रुपए लौटाए. (Indore Police notice to actor Rajpal Yadav) (Respond at police station in 15 days) (Trader complained Rajpal Yadav)

MP Panchayat Election: पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना के पुत्र का वीडियो वायरल, फर्जी वोटिंग कराने का आरोप

मुरैना। पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कंसाना(Edal Singh Kansana) के पुत्र बंकू का एक वीडियो तेजी से वायरल (video viral) हो रहा है. पूर्व मंत्री का बेटा दूसरे चरण के मतदान के दौरान मुरैना के सराय छोला मतदान केंद्र (polling booth) पर पहुंचा था. वीडियो में मतदाताओं से बातचीत करने की आवाज आ रही है. इसी वीडियो पर दूसरे प्रत्याशी ने कंसाना के बेटे पर फर्जी वोट (fake vote) डालने का आरोप लगाया.

Jitu Patwari on Maharashtra Politics: देश के गृह मंत्री से मिलकर सत्ताएं बदली जाती है, केंद्रीय मंत्री खरीद फरोख्त में हिस्सेदार बनते हैं

खंडवा पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया. जीतू पटवारी ने कहा कि अगर विधयकों की खरीदी बिक्री की मंडी लगी और उसमें जनता ने बिना किसी विरोध के आत्मसात कर लिया, तो वोट की इज्जत कौन करेगा.