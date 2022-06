Congress Strategy In MP Elections : नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत, कमलनाथ सहित दिग्गज उतरेंगे प्रचार करने

मध्यप्रदेश के ज्यादा से ज्यादा निकायों में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस अपनी पूरे ताकत झोंकने जा रही है. पहली बार निकाय चुनाव में पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे. कमलनाथ दो दर्जन से ज्यादा शहरों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे. इसके लिए कमलनाथ का प्रोग्राम बनाया जा रहा है. (Congress ready for urban body elections) (KamalNath to campaign all MP) (Congress strategy in urban body elections)

Indori Dhartipakd Again In Election: यहां दूसरी पीढ़ी में भी लड़ा जा रहा है हारने के लिए चुनाव, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावा पेश

इंदौर के 62 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी परमानंद तोलानी 17 बार अलग-अलग चुनावों में अपनी जमानत राशि गंवा चुके हैं. इसके बावजूद इस बार फिर मैदान में हैं. अगले महीने इंदौर में होने वाले मेयर चुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले कारोबारी परमानंद तोलानी को दो पीढ़ियों तक बिना किसी चुनावी जीत के चुनाव लड़ने और हर बार लगातार अपनी जमानत गंवाने की अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है. उनके चुनाव हारने के रिकार्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज कराने के लिए दावेदारी की गई है.

MP High Court News : बुजुर्ग महिला से रेप के मामले में याचिका खारिज, यथावत रहेगा आजीवन कारावास

अनूपपुर जिले में 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट जबलपुर ने नामंजूर करते हुए उसकी सजा को यथावत रखा है. आरोपी ने आदिवासी बुजुर्ग महिला को खाना बनाने के बहाने अपने घर में बुलाया थाौर जबरन शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया.(Petition dismissed rape elderly woman) (life imprisonment remain same accused)

Jabalpur Maid Cruelty: हैवान 'आया', 2 साल के मासूम के साथ पार कीं क्रूरता की हदें, पिटाई कर बाथरूम में कर देती थी बंद

जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो साल के मासूम के साथ आया ने हैवानों जैसा सलूक किया है. माढ़ोताल में मां-बाप की गैर-मौजूदगी में एक आया ने मासूम को बेदर्दी से पीटा, उसे भूखा रखा. इसको लेकर मासूम के पिता ने माढ़ोताल थाने में आया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. वीडियो में देखिए आया की करतूत (maid harassed child in Jabalpur) (Jabalpur Maid harrased two year old child)

Lokayukt Raid In Bhopal: लोकायुक्त ने पांचवे प्रयास में पीडब्लूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत के 40 हजार रुपए लेते दबोचा

भोपाल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के संभागीय कार्यालय पर लोकायुक्त की कार्रवाई में इलेक्ट्रिक व मैनेजमेंट शाखा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 40 हजार की नगद राशि लेते हुए दबोच लिया गया. इसके पहले भी इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ 4 शिकायतें लोकायुक्त को मिल चुकी थीं, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह अपनी शातिर कार्यप्रणाली के चलते ट्रैप नहीं हो पाया. लेकिन इस बार लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार कर लिया. (Lokayukta caught PWD executive engineer) (engineer taking 40 thousand bribe in Bhopal) (Engineer caught as bribe in fifth attempt)

BJP Core Committee Meeting: एक साथ पहुंचे सिंधिया और तोमर, ग्वालियर से मेयर पद के लिए 2 नाम, भोपाल से किसी एक नाम पर लगेगी अंतिम मुहर

नगरीय निकाय चुनावों को मध्यप्रदेश बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है. विशेषकर पार्टी कई दिनों से नगर निगमों पर कब्जा करने का फुलप्रूफ प्लान बना रही है. लगातार चले मंथन के बाद ग्वालियर नगर निगम के लिए पार्षदों और महापौर के नाम तय कर लिए गए हैं. सूची को भोपाल भेजा गया है जहां से किसी एक नाम पर अंतिम मुहर लगेगी. उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की संभागीय कोर कमेटी की बैठक में तय किए गए हैं.(Gwalior BJP core committee meeting).(gwalior mayor and councilor candidates)

Gwalior EOW Action: मुरैना में 20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, एक बीघा जमीन के सीमांकन पर मांगी थी घूस

मुरैना से पटवारी प्रदीप यादव ने रघुवीर सिंह नामक किसान से गांव बरिकापुरा में उसकी कृषि भूमि के सीमांकन के लिए 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. इसपर 20 हजार रुपये काम से पहले और 20 हजार रुपये काम होने के बाद मांगे थे. इसी दौरान मंगलवार सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है.(Gwalior EOW arrest Morena Patwari) (Patwari arrested for taking bribe of 20 thousand)

SP MLA Expelled: सपा विधायक राजेश कुमार शुक्ला ने थामा बीजेपी का दामन, पार्टी ने किया निष्कासित

सपा विधायक राजेश कुमार शुक्ला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है (Samajwadi Party Mla Join BJP). इस पर सपा (SP) के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने बीजेपी (BJP) पर पैसे के लालच का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "वह पैसे के दम पर विपक्षी पार्टियों के विधायकों का दल-बदलने में जुटे हैं. इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है" (SP MLA Expelled)

Bitcoin Cheating Case Bhopal : बिटक्वाइन में इन्वेस्ट के नाम पर फर्जीवाडा, युवती से छह लाख ठगे, आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

भोपाल स्टेट सायबर क्राइम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिटक्वाइन में इन्वेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रॉफिटमार्ट के नाम का उपयोग कर लोगों को अच्छे रिटर्न का झांसा देकर ठगी करता था. आरोपी ने इंस्टाग्राम पर फेक इंस्टाग्राम पेज एप्रोफिट मार्ट 01 के एड के माध्यम से खुद को कंपनी का एजेंट बताया था.

Jabalpur Maid Cruelty: अपने बच्चों को आया से बचाओ, वीडियो में देखें एक आया की शर्मनाक करतूत

जबलपुर। बच्चों की देखरेख करने वाली आया को पहले के समय में मां का दर्जा दिया जाता था. लेकिन जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो साल के मासूम के साथ आया ने हैवानों जैसा सलूक किया है. जिस आया के भरोसे माता-पिता बच्चों को छोड़कर जाते, उसने क्रूरता की हदें पार कर दी. माढ़ोताल में मां-बाप की गैर-मौजूदगी में एक आया ने मासूम को बेदर्दी से पीटा, उसे भूखा रखा. भूख से बच्चा रोता तो पेट में घूंसे और चांटे मारती. बाल पकड़कर खींच देती. गला पकड़कर पटक देती.

Jabalpur: पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. संस्कार राठौर और योगेश अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होनें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट किया है.