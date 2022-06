BJP Breaks MP BSP MLA: भिंड से बीएसपी विधायक संजीव कुशवाह बीजेपी में होंगे शामिल, मंगलवार को ले सकते हैं पार्टी की सदस्यता

पूर्व बीजेपी सांसद रामलखन सिंह के बेटे संजू बीएसपी से विधायक हैं. संजू ने भिंड़ में बड़ी जीत दर्ज की थी. डिसके बाद निकाय चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से चम्बल की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभालना जताई जा रही है (BJP Breaks MP BSP MLA) (MP BSP MLA Join BJP) (mp bsp breaks mla joins bjp)

Gwalior Mayor Election 2022: चंबल के दो दिग्गज नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग, बीजेपी में इन तीन नामों में से लगेगी मुहर

ग्वालियर में महापौर के टिकट को लेकर अब तीन नाम लगभग तय हो गए हैं, जिनमें से किसी एक को चुना जाना है. मेयर का टिकट किसे मिले इसको लेकर चंबल अंचल के दो बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर आमने-सामने हैं. जोकि अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाकर एडजस्ट करने में लगे हैं.

Cheating in love to Female Officer : 55 साल की महिला अफसर फंस गई 30 वर्षीय युवक के झांसे में, शादी कर ली, अब धोखाधड़ी की कराई FIR

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) (SAI) भोपाल के रीजनल सेंट्रल की पूर्व निदेशक 55 साल की मंजू श्री दयानंद ने अपने से 25 साल छोटे पति के खिलाफ फर्जी दस्तावेज देकर शादी करने और उनसे दो लाख रुपये लेकर वापस नहीं करने पर FIR दर्ज कराई है. आरोप है कि उनके पति ने खुद के पिता को दो बार का सांसद बताया था. मंजू श्री 2020 में भोपाल में पदस्थ थीं. फिलहाल, दिल्ली में रहती हैं. उनका आरोप है कि युवक ने बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज में खुद को 58 साल का बताकर उनसे शादी की.

Indore Crime News: इंदौर में बीच सड़क पर युवतियों में घमासान, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान

इंदौर। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवती की तीन युवतियों ने मिलकर पिटाई कर दी. इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती लड़कियों की गैंग बनाकर क्षेत्र में घूमती है, और अन्य युवतियों से विवाद करती है. इन्हीं युवतियों ने मिलकर एक अन्य युवती की पिटाई कर दी. युवती को पीटने की जो वजह सामने आई है वो यह है कि पिटने वाली युवती गैंग बनाकर घूमने वाली युवतियों से बात नहीं करती थी.

Siddharth Malaiya Resigns BJP: पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ ने छोड़ी बीजेपी, चुनाव में उतारेंगे निर्दलीय कैंडिडेट

सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी छोड़ दी है. दमोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है उनके समर्थक उम्मीदवार हर वार्ड में चुनाव लड़ेगे.सिद्धार्थ मलैया जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपेग. (Siddharth Malaiya Resigns BJP)

Gwalior Mayor Election 2022: 55 साल बाद बन पाएगा सिंधिया की मर्जी का मेयर! टूटेगा मिथक

ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मर्जी का मेयर बन सकता है और 55 साल बाद सिंधिया परिवार का मिथक टूट (Gwalior Mayor Election 2022) सकता है. आइए आपको बताते हैं ग्वालियर महापौर के पद की पूरी कहानी-

Betul: हिन्दू संगठनों के आव्हान पर बैतूल बंद, हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध, मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग

मौलाना द्वारा नेशनल चैनल पर देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानित टिप्पणी किए जाने के विरोध में सोमवार को बैतूल बंद का आव्हान शत-प्रतिशत सफल रहा. बंद के दौरान जगह-जगह चौक-चौराहों पर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहा. सकल हिन्दू समाज के द्वारा एसडीएम रीता डहेरिया और एसडीओपी सृष्टि भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में प्रमुख रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई.

Datia High Voltage Drama: पत्नी-बेटी को टिकट दिलाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा नेता, बोला- कांग्रेस नहीं मिलने दे रही नोड्यूज

दतिया में पत्नी-बेटी को टिकट दिलाने के लिए स्थानीय नेता महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ गया, हालांकि 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद उसे उतार लिया गया. नेता का आरोप है कि कांग्रेस नेता उसे नोड्यूज नहीं मिलने दे रहे थे, लेकिन अब नोड्यूज मिलने के बाद उसे चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता.(Datia High Voltage Drama)

Indori Dhartipakd Again In Election : इस हार में भी जीत है .. 17 बार जमानत गंवाई पर हिम्मतन नहीं हारी, 'इंदौरी धरतीपकड़' फिर चुनाव मैदान में

इंदौर में 'इंदौरी धरतीपकड़' के नाम से मशहूर बुजुर्ग व्यवसायी इस फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. हर बार जमानत जब्त होने के बाद भी वह हर चुनाव में नए सिरे से लड़ते हैं. अब तक वह 17 चुनाव हार चुके हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. खास बात यह है कि उनके पिता भी हर चुनाव में किस्मत आजमाते रहे हैं. (Lost bail 17 times but not lose courage) (Indori Dhartipakd again in election fray) (Indore Mayor election)