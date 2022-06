Ganga Dussehra : गंगा दशहरा के दिन स्नान का है विशेष महत्व, 100 गाय के दान के बराबर मिलता है पुण्य लाभ

जो गंगा दशहरा (ganga dussehra 9 june 2022) के दिन अपने घर में, तालाब में, नदी में या पोखर में जाकर स्नान करते हैं, उनको गंगा जी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य मिलता है. इतना ही नहीं इस तरह से स्नान करने से 100 गाय (ganga dussehra importance) के दान देने के बराबर पुण्य लाभ मिलता है

Panchayat Election in MP:चम्बल के सबसे खूंखार डकैत रहे मलखान सिंह की पत्नी निर्विरोध चुनी गईं सरपंच, विरोध में नहीं उतरा कोई कैंडिटेट

गुना के आरोन इलाके की सिनगयाई पंचायत में पूर्व बागी मलखान सिंह की पत्नी ललिता राजपूत ने सरपंच पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर पूर्व डकैत मलखान सिंह की पत्नी को निर्विरोध सरपंच चुन लिया है.

Weather report : MP में 10 जून से शुरू होंगी प्री मानसून एक्टिविटी

मध्यप्रदेश में अगले 48 घंटे में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो सकती हैं. 48 घंटे बाद मौसम के बदलन के आसार हैं. 10-12 जून से इंदौर-भोपाल में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होंगी, जो 19 जून तक जारी रहेंगी. इस कारण प्रदेश में तापमान में कमी आएगी और इसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा.

IIT Indore: स्टूडेंट चैप्टर IIT इंदौर ने 500 डॉलर के अनुदान के साथ जीता 2021 बेस्ट चैप्टर अवार्ड

IEEE NTC स्टूडेंट चैप्टर IIT इंदौर ने 500 डॉलर के अनुदान के साथ 2021 बेस्ट चैप्टर अवार्ड जीता है. आईईईई नैनोटेक्नोलॉजी काउंसिल एनटीसी का उद्देश्य वैज्ञानिक साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पूरे आईईईई में किए गए नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाना और समन्वय करना है.

Local Body Elections : महापौर पद के लिए BJP और Congress में सियासी घमासान चरम पर

नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यालय में बढ़ने लगी हैं. पार्षद के लिए टिकट की जुगाड़ कर रहे नेता अपने आकाओं के चक्कर काट रहे हैं तो महापौर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा का सिलसिला जारी है. दावेदार अपने बायोडेटा लेकर संगठन से जुगाड़ लगा रहे हैं. बीजेपी ने अपनी गाइडलाइन बदली है. इसके चलते विधायकों को झटका लगा है. कांग्रेस ने पूर्व महापौर विभा पटेल का नाम भोपाल से प्रत्याशी के बतौर तय कर दिया है, लेकिन बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर गुरुवार बड़ी बैठक होनी है.

Panchayat Elections MP: इंदौर के विकास पर बोले सांसद शंकर लालवानी, अब दो बार नहीं बदलने पड़ते कपड़े

इंदौर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव (urban body and panchayat elections 2022 ) को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस (Congress) कोरोना (Corona) के दौरान राज्य सरकार की असफलता और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़े कर रही है. तो वहीं भाजपा (Bjp) का दावा है कि, प्रदेश में शिवराज सरकार (Shivraj Government Madhya Pradesh) द्वारा किए गए विकास के कारण चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में रहेगा.

High Court Order : भोपाल के GMC में एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती पर स्टे, नोटिस जारी कर जवाब मांगा

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन करने के बजाय सीधी भर्ती करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (Stay on posts of Associate Professor in GMC) (Issued notice and sought answers)

Mango Festival In Bhopal : भोपाल में NABARD का आम उत्सव 10 जून को, आदिवासी किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 10 जून को भोपाल 5वां राज्य स्तरीय आम उत्सव आयोजित करेगा. नाबार्ड एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि त्योहार के दौरान नाबार्ड के वाडी कार्यक्रम के लाभार्थी आदिवासी किसान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और गैर सरकारी संगठनों की मदद से अपने आम बेचेंगे. (NABARD to hold mango festival on Jun 10) (Showcase produce of tribal in mango festival)

CM Shivraj Rebuke: जब CM ने लगाई अलीराजपुर के शिक्षा अधिकारी को फटकार? जानें क्यों नाराज हुए शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीराजपुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक के दौरान सीएम जिले के शिक्षा अधिकारी से नाखुश नजर आए. सीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल चलें हम अभियान पर सवाल करते हुए पूछा- स्कूल चलें हम अभियान के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है? अधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके. इस पर सीएम नाराजगी जाहिर कर बोले- अब देखो भाई, ये बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं. मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया है.

MP के गृह मंत्री की दो टूक, कहा- अपने दायरे में रहे अलकायदा, भारत पर हमला करने की सोच रखने वालों को मिटा दिया जाएगा

पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणियों से उत्पन्न विवाद के मद्देनजर आतंकवादी संगठन की ओर से धमकी दी गई है. धमकी भरे बयान में कहा गया है कि 'भगवा आतंकवादियों' को अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि, भारत पर हमला करने की सोच रखने वालों को पता होना चाहिए कि उन्हें मिटा दिया जाएगा.