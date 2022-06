Nutritional food packets found in drain: नाले में मिले बच्चों की सेहत बनाने के लिए पोषण आहार के पैकेट, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

बैतूल। एक तरफ प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने और सुविधाएं जुटाने का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बच्चों को सरकार द्वारा दिया गया पोषण आहार नालों में बरामद हो रहा है. इसका एक मामला बैतूल में देखने को मिला, जहां आंगनबाड़ी में सप्लाई होने वाले पोषण आहार के पैकेट नाले में बरामद हुए हैं. (Nutritional food packets found in drain) बता दें कि एक निजी संस्था को शहर की सफाई अभियान के दौरान गंज इलाके के एक नाले में बोरियों में भरे पोषण आहार के पैकेट मिले, अधिकतर पैकेट दलिया के हैं जो बच्चों को दिए जाने थे.

Panchayat Elections : पंचायत चुनाव कराने में लगेगा 575 टन कागज, ईवीएम से वोटिंग होती तो यह बच जाते

मध्यप्रदेश में होने जा रहे त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में मतपत्रों से वोट डाले जाएंगे. पंच सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों को चुनने के लिए प्रदेश के 3 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. मतपत्रों से होने वाली वोटिंग में करीब 575 टन कागज की खपत होगी.

Vivek Tankha : कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कांग्रेस ने केंद्र से किया सवाल

कश्मीर में आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में काम कर रहे अन्य हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं. घाटी में हो रही इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है.

Gwalior BJP MP Said on Scindia: सड़क के लिए अधिग्रहित की जाए सिंधिया ट्रस्ट की जमीन, कांग्रेस ने ली चुटकी

सिंधिया पर उनकी ही पार्टी के भाजपा के ग्वालियर सांसद द्वारा सिंधिया ट्रस्ट की जमीन को अधिग्रहण करवाने का मामला सामने आया है, जिस पर कांग्रेस ने सांसद को बधाई दी है. (Gwalior Traffic Plan)

Impact of Code Of Conduct : आचार संहिता के कारण महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल पर ब्रेक, नेताजी नहीं कर सकेंगे VIP दर्शन

मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता लागू हो गई है. इसका असर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी दिखने लगा है. यहां राजनीतिक दल के माध्यम से आने वाले अतिथियों को प्रोटोकॉल से दर्शन की सुविधा पर ब्रेक लग गया है. (Break on protocol in Mahakaleshwar temple) (code of conduct in Mahakaleshwar temple)

MP Panchayat Chunav: गांव में सड़क न होने का अनोखा विरोध, नामांकन करने बैलगाड़ी से पहुंचा पंच पद का प्रत्याशी

छिंदवाड़ा। एमपी में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है. 6 जून को पहले चरण में नामांकन करने की अंतिमतिथि है. जिसके लिए पूरे प्रदेश में अभ्यर्थी पर्चा दाखिल कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीदवार अपने वोटरों को रिझाने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपना रहे हैं. छिंदवाड़ा में पंच पद के एक प्रत्याशी रोशन पांसे बैल और हल के सहारे नामांकन दाखिल करने पहुंचे.

Mining Tax in MP: सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, खदान संचालकों से सरकार वसूलेगी टैक्स

जबलपुर अनुसूचित जाति के लोगो से मुलाकात करने पहुंचे सीएम शिवराज (Shivraj Singh Chauhan) का बड़ा बयान सामने आया है.सीएम ने कहा कि बुलडोजर मामा की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. साथ ही संबल योजना (Sambal Yojana Madhya Pradesh) में जिन लोगों के नाम कमलनाथ सरकार में काट दिए थे. अब उन्हीं नामों को फिर से जुड़वाने का काम किया जाएगा. (mine operators of MP) (Mining Tax in MP)

Gangster Mukhtar Malik Dead:एमपी का कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक गैंगवार में ढ़ेर, पूर्व सीएम को दी थी थमकी, IPS अथिकारी को मारा था चांटा

भोपाल के कुख्यात अपराधी मुख्तार मलिक पर राजधानी में ही 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती जैसे मामले भी शामिल हैं. मुख्यात उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब उसने एक आईपीएस अधिकारी को चांटा मार दिया था.

World Bicycle Day 2022: जानिए भारत में साइकिल का इतिहास और क्यूं सेहतमंद है साइकिलिंग, सीएम शिवराज ने जनता से की ये अपील

साइकिल की विशेषता और अहमियत को जानने के लिए हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day 2022) मनाया जाता है. इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं साइकिल का इतिहास और भारत में साइकिल का इतिहास. इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि साइकिल चलाने के फायदे, और विश्व साइकिल दिवस के मौके पर सीएम शिवराज की जनता से अपील-

Accident In Guna : गुना में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो बच्चों की मौत, एक घायल

गुना जिले में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे तीन बच्चे दब गए. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई. एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है. (Two boys killed one injured in Guna) (Tractor trolley overturns in Guna)