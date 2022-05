जबलपुर में हो रही आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) (ITBP physical examination) की शारीरिक परीक्षा में दौड़ के दौरान बड़ी घटना घटी थी. 5 किलोमीटर की दौड़ में युवक प्रभुदयाल लिल्हारे की अचानक तबियत बिगड़ी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर ग्राम विश्रामपुर पहुंचे. शव घर पहुंचते ही परिजनों सहित ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव रखकर प्रदर्शन किया.

भोपाल-इंदौर हाईवे पर आष्टा के पास इंदौर के कारोबारी की कार को टक्कर मारने और मारपीट करने का मामला सामने आया है. इसमें पूर्व मंत्री और शाजापुर से कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे का नाम लिया जा रहा है. पुलिस ने कार नंबर के आधार पर गाड़ी चालक पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने अभी तक किसी नाम का खुलासा नहीं किया है. घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. मामला 21 मई 2022 का बताया जा रहा है.

हादसे में मृत गफ्फार खान इंटरनेशनल एथलीट बुशरा खान के पिता है. बुशरा अभी फ्रांस में हैं. वे वहां इंटरनेशनल स्कूल खेल स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. एसपी के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश मैहर माता के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं पर आफत बनकर आई. मैहर में मां शारदा के त्रिकूट पर्वत पर 80 से अधिक श्रद्धालु रोपवे में डेढ़ घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे. मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ यह हादसा रोप वे प्रबंधन की लापरवाही से हुआ बताया जा रहा है.

नक्सलियों ने बालाघाट में फिर से वारदात की है. लांजी के दर्रेकसा में नक्सलियों ने जमा करके के रखे तेंदूपत्ता को आग के हवाले कर दिया. घटना रविवार रात की है.बालाघाट जिले में वर्तमान में तेंदूपत्ता संग्रहण का काम किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सिवनी के सिमरिया गांव पहुंचे और मॉब लिचिंग के शिकार हुए मृतकों के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव करने का आरोप लगाया. कमलनाथ ने आदिवासियों के हितों को लेकर प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने की भी बात कही. (kamalnath visit seoni) (kamalnath met afflicted tribals) (Mob Lynching Seoni)

नर्मदापुरम। पिपरिया तहसील में सोमवार को संविदा कर्मचारी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, 45 वर्षीय मकरंद विश्वकर्मा शासकीय भगत सिंह पीजी कॉलेज में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे. उन्होंने पत्नी शशि विश्वकर्मा एवं अपनी बेटी निक्की विश्कर्मा के साथ घर में सीलिंग फैन से लटककर जान दे दी.

राजधानी भोपाल में पिछले दो सालों में 51 दुष्कर्म पीड़िताओं ने गुनहगारों को सजा दिलवाई. साल 2019-20 और 20-21 में इस तरह के मामलो में पीड़िताओं ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और गुनहगार को सजा दिलवाई. इसमे से कुछ पीड़ित तो महज 12 वर्ष या उससे भी कम उम्र की हैं. ये वो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनी लड़ाई के दौरान जिला विधिक प्रधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना 2015 के तहत आर्थिक सहायता दी गई. (51 rape victims got culprits punished) (After long battle rape victims punished) (51 rape culprits punished in two years in Bhopal)

सिवनी में मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) के बाद राजगढ़ में दलितों की बारात पर पथराव और फिर रतलाम में हुए बवाल के अलावा अन्य हिंसक घटनाओं (Violent incidents) को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है. उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय विधायकों से सामाजिक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो अपन तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन समाज तो यहीं रहने वाला है. इसमें अगर खाई पैदा हो गई तो समाज के लिए घातक है. इसके लिए एक सोशल अभियान चलना चाहिए. (CM Shivraj instructed local MLA) (CM said MLA to run social campaign) (Violent incidents in MP) (social campaign in mp for harmony)

MP में लांछन लगाने और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति इन दिनों चरम पर है. गुना एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर अपराधों में लिप्त विवादित लोगों के साथ बड़े नेताओं का फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. इसमें BJP से लेकर कांग्रेस के आला नेता भी शामिल हैं. ताजा मामला एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर दौरे का है. यहां सीएम के कार्यक्रम में दुष्कर्म और व्यापमं के आरोपी के नजर आने का दावा किया गया है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता इसे वायरल कर रहे हैं. (Shivraj Controversial Picture)

