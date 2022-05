पटवारी श्याम चरण दुबे के आवास पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को ईओडब्ल्यू टीम ने छापा मारा. जिसमें पटवारी करोड़ों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है. जांच के दौरान अब तक उसके पास से डेढ़ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिल चुकी है.

MP: करोड़पति निकला सिंगरौली का पटवारी, EOW को मिली डेढ़ करोड़ संपत्ति, 5 करोड़ से ऊपर जा सकता है आंकड़ा

इंदौर की रेलवे पुलिस ने ऐसे दो ऐसे रेलवे के ठेका कर्मचारियों को पकड़ा है, जो छुट्टी लेने के लिए ट्रेन में बम होने का ट्वीट रेल मंत्रालय को करते थे. जब एक के बाद एक ऐसे 3 ट्वीट किए गए तो रेलवे पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया. काम के बीच छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण दोनों ऐसी हरकत करते थे. (Two railway contract workers arrest) (Information about bomb in train on Twitter)

रेलवे के 2 कर्मचारी ही ट्वीट कर रेल मंत्रालय को भेजते थे ट्रेन में बम होने की सूचना, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

दमोह। विकासखंड जबेरा के कई गांव भीषण जल संकट की चपेट में हैं. आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर मीलों का सफर तय कर पीने का पानी लेकर आते हैं. चंडी चोपरा में पिछले दो माह से जल संकट ने और विकराल रूप ले लिया है.

दमोह के गांव में पानी का अकाल, कई किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पीने का पानी

सागर जिले के गढ़ाकोटा में एक बार फिर इतिहास रचा गया. सामूहिक विवाह सम्मेलन में 800 जोड़े एकसूत्र में बंध गए. पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने 800 बेटियों का कन्यादान किया. अब तक वह साढ़े 19 हजार से ज्यादा बेटियों का कन्यादान कर चुके हैं. शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के स्वागत में भव्य व्यवस्था की गई. ऐसे आयोजन से समाज को संदेश दिया गया कि बेटी बोझ नहीं बल्कि वरदान है. साथ ही सामूहिक विवाह से पैसों की फिजूलखर्ची भी बचती है. (History created again in Garha Kota of Sagar) (Minister Gopal Bhargava Kanyadaan of 800 daughters) (800 couples in mass marriage conference)

सागर के गढ़ा कोटा में फिर रचा गया इतिहास, मंत्री गोपाल भार्गव ने 800 बेटियों का किया कन्यादान

कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक शख्स के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही वीडियो में कुछ विधायक समर्थक उस शख्स को धमकी और धक्का देते नजर आ रहे हैं. ये विवाद लक्ष्मीगंज मंडी में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर हुआ है. (Congress MLA Praveen Pathak Gwalior South Assembly video)

कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का वीडियो वायरल, कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष से धक्का-मुक्की करते नजर आए

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र किया और खुद को बूढ़ापे की तरफ बढ़ता हुआ बताया है.

...जब मंच से बोले सिंधिया अब में बूढ़ा हो रहा हूं, लोगों को बताया लू से बचने का नुस्खा

मध्यप्रदेश में इन दिनों चल रही अघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है. बिजली की समस्या भले ही विकराल रूप धारण करती जा रही हो, बिजली कटौती से जिले की आम जनता हाहाकार मचा रही है, लेकिन भिंड ज़िला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के भरपूर इंतज़ाम कर रखे हैं, टीकाकरण भले ही अभी न हो रहा हो लेकिन इस संजीवनी को संभालकर रखना अब भी ज़रूरी है. एक निश्चित तापमान पर रखी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए भिंड ज़िले में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं. जानिए इस विस्तृत रिपोर्ट में. (Between 45 degree corona vaccine maintenance) (Corona vaccine between 2 to 8 degrees) ( E Vaccine centre Bhind)

ETV भारत EXCLUSIVE : 45 डिग्री तापमान और बिजली संकट के बीच कोरोना वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच ऐसे मेंटेन कर रहा है स्वास्थ्य विभाग

वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले शिवलिंगनुमा वस्तु को लेकर बार-बार चेतावनी देने के बाद भी लोग विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं. आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं. फेसबुक पर एक कांग्रेस नेता ने ऐसी फोटो डाली. इस मामले में सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने फोटो शेयर करने वाले के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.(FIR lodged against Congress leader in Indore) (Objectionable post regarding Gyanvapi)

ज्ञानवापी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर इंदौर में कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी से सबक लेने की नसीहत दी है. कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई नहीं बताता कि क्या काम करना है, लेकिन कांग्रेस के कायकर्ता इंतजार करते हैं कि कोई बोले, तभी काम करेंगे. (Kamal Nath gave advice Congress leaders) (Should learn something from BJP)

कमलनाथ ने दी नसीहत, बोले- बीजेपी कार्यकर्ता अपने मन से काम करते हैं, आप लोगों को बताना पड़ता है, कुछ तो सीखो उनसे

देवास जिले के पीपलरवां में एक पेट्रोल पर हुई लूट का खुलासा हो गया है. पेट्रोल पंप पर काम करने वालों ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने सीसीटीवी की जांच कर पांचों बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर ली है. (Robbery at petrol pump was disclosed) (Police strictness opened secret)

पेट्रोल पंप पर लूट का खुलासा, कर्मचारियों ने ही की वारदात, पुलिस ने की सख्ती तो खोला राज