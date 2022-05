भोपाल में पदस्थ रहे एडीआरएम गौरव सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है. लगभग 15 दिन पहले रेलवे की एक महिला कर्मचारी ने एडीआरएम गौरव सिंह के खिलाफ पिपरिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने काफी लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं. इसी के चलते उसने अपने हाथ की नस काट ली थी. (Anticipatory bail plea of ​​ADRM rejected) (ADRM Gaurav Singh accused in sexual abuse)

महिला के यौन शोषण मामले में भोपाल में तैनात रहे ​​ADRM गौरव सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. अधिकांश जिलों में तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यप्रदेश में 28 मई से प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. पिछले 24 घंटे में सतना में हल्की बारिश हुई. वहीं, अगले 24 घंटे के भीतर रीवा, शहडोल संभाग में बूंदाबांदी होने के आसार है. (NO relief from scorching heat in MP) (Change in weather from May 28 in MP)

MP में फिलहाल भीषण गर्मी से राहत नहीं, 28 मई से मौसम बदलने के संकेत

मध्य प्रदेश की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स अवार्ड जीता है. दुनिया भर के पर्यटक हर साल इसमें भाग लेते हैं और अपनी पसंद के आधार पर वोटिंग करते हैं. हर कैटेगरी में दुनिया के चुनिंदा 25 शहरों, पर्यटन स्‍थलों और होटल्‍स रेस्टोरेंट की सूची बनाकर प्रत्‍येक श्रेणी में अवार्ड की घोषणा की जाती है.

मध्‍यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि: पर्यटन की 16 इकाईयों को मिला ट्रिप एडवाइजर्स अंतर्राष्‍ट्रीय अवार्ड

इंदौर। फिल्म भूल भुलैया-2 के प्रमोशन के लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी इंदौर पहुंचे. (Actors Kartik Aaryan and Kiara Advani visit in Indore) कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है (Bhool Bhulaiyaa 2 release on May 20). इस फिल्म में दोनों मुख्य किरदार में हैं. इंदौर की सांवेर रोड स्थित निजी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर इन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की और अपनी फिल्म को लेकर बातचीत की. इस दौरान एक प्रशंसक भूल भुलैया में यूज गई ड्रेस में यहां पहुंचा. कार्तिक आर्यन ने कहा कि वे ग्वालियर के रहने वाले हैं, लेकिन इंदौर के लोगों में अलग ही बात है. कार्तिक और कियारा ने इंदौरी पोहा और जलेबी का भी लुफ्त उठाया. (film Bhool Bhulaiyaa 2 Promotion in Indore)

फिल्म भूल भुलैया-2 के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन, 20 मई को रिलीज होगी फिल्म

महानगरों में एकल परिवार का चलन बढ़ने और ज्यादा व्यस्तता के कारण लोगों का आपस में मेलजोल न के बराबर हो गया. ऐसे में जरूरत पड़ने पर इंसान अकेले जूझता रहता है. इस समस्या का हल निकालने के लिए एक शख्स ने अपने क्षेत्र में एक अनूठा काम किया. उन्होंने अपने क्षेत्र की एक डायरेक्टरी तैयारी की. इसमें हर व्यक्ति का पूरा ब्यौरा मौजूद है. यह डायरेक्टरी लोगों के बहुत काम आ रही है. (unique directory made people its own) (unique directory in Indore) (Now problem is solved by pinching)

ETV भारत SPECIAL : इस अनूठी डायरेक्टरी ने बनाया गैरों को अपना, अब चुटकी बजाकर सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम

जबलपुर हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में पीड़िता को आदेश दिया है कि सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि को वापस करे. इस बारे में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता ने ट्रायल में रेप के आरोप को नकार दिया. इसके बाद ये आदेश जारी किया गया. (Woman retracted from rape charge) (High Court orders to return compensation) (False rape case on a youth) (Rape Accused bail also granted)

रेप के आरोप से मुकरी महिला, हाई कोर्ट ने मुआवजा राशि वापस करने के दिए आदेश, आरोपी की जमानत भी मंजूर

ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे के 113वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हिंदू महासभा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा नाथूराम गोडसे की पूजा-अर्चना की गई और पुष्पांजलि अर्पित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई.

ग्वालियर में बापू के हत्यारे की मनाई जयंती, हिंदू महासभा ने पूजा-अर्चना कर नाथूराम गोडसे अमर होने के लगाये नारे

दिग्विजय ने आरोप लगाया है कि सरकार की मूखर्ता के ही चलते ही ओबीसी को मिलने वाला 27 % आरक्षण घटकर 14% हो गया है. उन्होंने कहा कि जबकि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 1994 से ही 27 % आरक्षण मिल रहा है.

दिग्विजय का आरोप गुमराह कर रही है भाजपा सरकार, इनका नारा, महंगाई बढ़े तो जय सियाराम बोलो, बेराजगारी बढ़े तो हिंदू मुसलमान करो

ग्वालियर। इंदरगंज थाना इलाके में चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सामने आया है. लोगों ने चोरी के संदेह में पकड़े युवक की आंखों पर पहले पट्‌टी बांधी, फिर रस्सी से उसके हाथ-पैर बांध कर बेरहमी से पीटा. बेरहमी से हुई पिटाई से युवक मौके पर बेहोश हो गया. आरोपी युवक की पिटाई करने के बाद उसे मौके पर पड़ा छोड़कर भाग गए. सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. सीसीटीवी की मदद से मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है. घटना इंदरगंज थाना इलाके के फालका बाजार की बताई जा रही है. (Youth brutally thrashed Mercilessly of theft)

चोरी के संदेह में युवक को दी तालिबानी सजा, आंखों पर पट्टी और हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

मण्डला। पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve) से बाघ के दो शावक बीते दिन सिवनी जिले के बेलगांव गांव के पास पहुंच गए थे. ग्रामीणों ने दोनों बाघ के शावकों पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया. वन विभाग को इसकी जानकारी लगते ही टीम वहां पहुंची और दोनों शावकों का रेस्क्यू (Tiger cubs rescue) कर उन्हें सही सलामत गांव से बाहर निकाला. जिसके बाद मां से अलग हुए इन शावकों को कान्हा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है. यहां इनका इलाज किया जा रहा है. कान्हा टाइगर रिजर्व (Kanha Tiger Reserve) में पदस्थ सहायक संचालक ने बताया कि, दोनों बाघ के शावकों का रिहेबिलिटेशन सेंटर में उपचार किया जा रहा है जहां दोनों शावकों की हालत में सुधार आ रहा है. (Tiger cub injured in Mandla)

ग्रामीणों के हमले में घायल हुए बाघ के शावक, वन विभाग ने रेस्क्यू कर कान्हा टाइगर रिजर्व भेजा, इलाज जारी