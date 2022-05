आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा जश्न मना रही है. (supreme court decision on obc reservation) दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भाजपा पर कोर्ट के फैसले को लेकर महिमामंडन का आरोप लगा रहे हैं. पीसीसी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और कमलेश्वर पटेल ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी नेताओं को 27% आरक्षण के साथ टिकट देने की बात कही है. (obc reservation in mp)

OBC RESERVATION कोर्ट के फैसले से जश्न में सरकार, कांग्रेस का आरोप SC के आदेश का महिमामंडन कर रहे हैं भाजपाई

सोमवार को हुए विवाद के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर में स्थापित किए गए हनुमानजी की मूर्ति को हटा दिया है. पुलिस प्रशासन ने मूर्ति को नीमच सिटी के पुराने थाना परिसर में स्थित मंदिर मैं स्थापित कर मंदिर में ताला लगा दिया है. curfew-in-neemuch-over-

नीमच में तनाव के बाद प्रशासन ने हटाई हनुमानजी की मूर्ति, थाना परिसर के मंदिर में ताले में बंद, हिंदू संगठनों में आक्रोश

OBC आरक्षण के मुद्दे पर फैसला आने के बाद भी दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी जारी है. हर कोई खुद को पिछड़ों का हितैषी साबित करने में लगा हुआ है, ताकि निकाय और पंचायत चुनाव में इस वर्ग का समर्थन हासिल किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां 21 मई को सीएम हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम होगा, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा है कि आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा. हम निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी वर्ग को देकर इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे.

21 मई को ओबीसी वर्ग करेगा सीएम शिवराज का अभिनंदन, फैसले पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

खंडवा। धर्म और संस्कार की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बना लो. यह विवादित बयान मध्यप्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर का. उन्होंने कहा कि, हिंदू माता-बहनों को अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार इसी कट्टरता के साथ देना चाहिए. दरअसल, मंत्री उषा ठाकुर ग्राम रोहणी में आयोजित गौपूजन कार्यक्रम में मंगलवार को शामिल हुईं थीं. इस दौरान उन्होने कहा कि, बच्चों को धार्मिक संस्कार कट्टरता से देना माता-बहनों और परिवारजनों की जिम्मेदारी है. यदि संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बना लो. वो तय समय पर टोपी उठाकर नमाज करने पहुंच जाते हैं. जबकि हिंदूओं को मंदिर बनाने का शौक है, लेकिन मंदिर में जाने का शौक नहीं. संस्कारों के मामले में मुसलमानों को आदर्श बनाना चाहिए. मंत्री के इस बयान का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. (Usha Thakur target on Muslims)

बयान पर बवाल : शिवराज की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान, कहा- धार्मिक कट्टरता के लिए मुसलमानों को बनाओ आदर्श

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को सात दिन में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसी को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है. (obc reservation in mp)

OBC आरक्षण: मंत्री तुलसी सिलावट ने फैसले को बताया जनता और सीएम शिवराज की जीत, बोले अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा

देशभर में चल रहे ज्ञानवापी के मुद्दे पर इंदौर में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह भाजपा का एजेंडा नहीं है, बल्कि भाजपा से उम्मीद रखने वाली जनता का एजेंडा है. उन्होनें कहा कि ज्ञानवापी के मामले में किसी पार्टी ने केस नहीं लगाया, ना ही केस लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं. बल्कि यह केस आम नागरिकों ने लगाया है.



कैलाश का बयान: ज्ञानवापी भाजपा का नहीं भाजपा से उम्मीद रखने वाली जनता का एजेंडा है

भिंड के मालनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फरियादी को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर 20 हजार की डिमांड की थी. फरियादी ने परेशान होकर लोकायुक्त टीम की मदद से घूसखोर आरक्षक को गिरफ्तार कराया.

लोकायुक्त के ट्रैप में फंसा घूसखोर पुलिसवाला, झूठे केस में फंसाने के नाम पर मांगी थी 20 हजार की रिश्वत

66 साल की उम्र और पावर लिफ्टिंग का ऐसा शौक कि जो भी देखे हैरान रह जाए. जी हां, हम बात कर रहे हैं सागर के भगवान दास कश्यप की. हाल में ही केरल में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के स्क्वॉड इवेंट में स्वर्ण पदक भी जीता है. (bhagwan das powerlifting)

66 साल का पावर लिफ्टर, उम्र को पीछे छोड़ आज भी अपना शौक पूरा कर रहे भगवान दास, स्क्वॉड इवेंट में जीता गोल्ड

सीधी जिले में टेस्ट ड्राइव के नाम पर दो भाई टाटा हैरियर लेकर फरार हो गए. एजेंसी स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन जब्त करने के साथ ही दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है. (Two brothers robbed Tata Harrier) (Robbed Tata Harrier in name of test drive) (Caught by police blockade)

बंदा ये बदमाश है: कार शोरुम पहुंचा टेस्ट ड्राइव लेने और लग्जरी गाड़ी हैरियर लेकर हो गया फरार

रतलाम के आलोट में दलित वर्ग द्वारा घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने से नाराज दबंगों ने दूल्हे और बारातियों के साथ जमकर मारपीट की और जातिसूचक शब्द कहे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा में बारात निकलवाई और अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है.

रतलाम: घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने पर दबंगों ने दूल्हे से की मारपीट, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निकली दलित वर्ग की बारात