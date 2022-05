भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को खाद्य तेलों के औद्योगिक उपयोग को रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि पेंट उद्योग देश के खाद्य तेल का 23 प्रतिशत खपत करता है. पीटीआई से बात करते हुए आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (तिलहन और दलहन) डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश का 23 प्रतिशत खाद्य तेल पेंट, वार्निश और अन्य उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में जाता है. यह आवश्यक है कि खाद्य तेल के इस औद्योगिक उपयोग को रोका जाए. (ICMR gives indications) (Industrial use of edible oils may be banned) (Call to stop industrial use of edible oils)

ICMR ने दिए संकेत - खाद्य तेलों के औद्योगिक इस्तेमाल पर लग सकती है रोक

बालाघाट के सराफा कारोबारी राकेश सुराना ने अपनी लगभग 11 करोड़ों रुपये की संपत्ति गरीबों को दान कर दी. अब वो बेटे और पत्नी के साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम और आध्यात्म के पथ पर निकल गए हैं. 22 मई को विधिवत तरीके से पूरे परिवार के साथ जयपुर में दीक्षा लेंगे. (Balaghat jewellery trader take initiation in jaipur)

MP में कारोबारी के साथ हुआ कुछ ऐसा कि 11 करोड़ की संपत्ति दान कर परिवार के साथ सांसारिक जीवन छोड़ा

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रीकमल पटेल ने कहा है कि कुछ उद्योगपति और व्यापारी गेंहू का स्टॉक कर रहे थे. इसी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निर्यात बंद करने का फैसला लिया है.

कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, व्यापारी कर रहे थे कि गेँहू का स्टॉक इसलिए लगी निर्यात पर रोक, मिल सकती है बंदरगाहों पर पड़े गेंहू के निर्यात की परमीशन

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच अब बीजेपी कांग्रेस ने भी अपने दावपेंच शुरू कर दिए हैं. दोनों ही दल ओबीसी के मुद्दे पर एक दूसरे को कोसते हुए अपने दामन को बचाने में लगे है. आरोप-प्रत्यारोप के बीच चुनावी घमासान भी सुनाई देने लगा है. मध्य प्रदेश में पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की तलाश बड़ी चुनौती

Bhopal Crime News: फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने वाले गिरोह में शामिल आरकेडीएफ विवि के वाइस चांसलर और पूर्व वाइस चांसलर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है.(RKDF vice chancellor arrested Hyderabad Police) यह गिरोह भोपाल और सागर के निजी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री कई राज्यों में उपलब्ध करवाता था. (Bhopal RKDF fraud)

Bhopal RKDF fraud: हैदराबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए डिग्री के सौदागर, आरकेडीएफ के वाइस चांसलर और पूर्व वाइस चांसलर अरेस्ट

मध्यप्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में लगी कांग्रेस ने बहुत जल्द होने जा रहे पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में जीत के लिए ठोस रणनीति बनाई है. इसकी जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं के कंधों पर डाली गई है. प्रत्याशियों के चयन से लेकर प्रचार और मतदान के अंतिम दिन तक किसे- क्या करना है, इस बारे में ठोस कार्ययोजना तैयारी की गई है.

कांग्रेस ने बनाई नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए ठोस रणनीति, स्थानीय नेताओं को सौंपेंगे अहम जिम्मेदारियां

सिवनी। केवलारी विकास खंड के उगली थाना क्षेत्र के बेलगांव में मंगलवार को पानी की तलाश में भटक रहे दो शावकों को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घेर लिया. ग्रामीणों ने डंडे और पत्थर से शावकों को मारने की कोशिश की. इसकी सूचना वन अमले को मिली. इसके बाद उगली से पुलिस बल बेलगांव के लिए रवाना हुई, काफी मशक्कत के बाद दोनों शावकों का रेस्क्यू किया गया.

सिवनी में ग्रामीणों ने किया शावकों पर हमला, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, पानी की तलाश में भटक रहे थे दोनों शावक

पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी नोंकझोंक कई बार रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंचा देती हैं, लेकिन दोनों को एक बार फिर साथ लाने की ईमानदार कोशिश की जाए तो बात बनने में भी समय नहीं लगता. कुछ ऐसा ही नजारा जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल की (District and Sessions Court Bhopal) फैमिली कोर्ट (family court Bhopal) में देखने को मिला. जहां पति-पत्नी को कोर्ट ने समझाइश देकर फिर से साथ रहने को राजी किया है. (bhopal husband wife controversy reason honeymoon)

हनीमून पर नहीं ले जाने से नाराज हुई पत्नी ने छोड़ा पति का घर, शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी अलग, फैमिली कोर्ट में पहुंचा मामला

खरगोन। देवलगांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी ने अंतिम सांस तक एक-दूसरे का साथ निभाया. यहां पत्नी की मौत के 8 घंटे बाद पति ने भी गम में दम तोड़ दिया. इससे एक बुजुर्ग दंपत्ति का सच्चा प्यार देखने को मिला. इस प्रेम और संयोग को देखकर पूरा गांव भावुक हो गया.

जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला खरगोन में दिखा प्यार, एक साथ बुजुर्ग दंपत्ति की उठी अर्थी, प्रेम देख भावुक हुए लोग

पवैया ने सलाह देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ज्ञानवापी भारत में एक ऐतिहासिक अवसर है.उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी ढांचे के लिए लड़ने वाला मुस्लिम समुदाय अगर इस मसले को आपसी सहमति से हल करने के लिए कदम बढ़ाता है तो इससे देश की फिजा बदल सकती है.

ज्ञानवापी पर जयभान सिंह पवैया की सलाह, सच्चाई को स्वीकार करे मुस्लिम समुदाय बदल सकता है देश की फिजा