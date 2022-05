गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना शुरू हो गई है. कृषि-आधारित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने सोमवार को कहा कि अनाज से भरे 5,000 ट्रक देश के दो प्रमुख बंदरगाहों पर फंसे हैं. ये गेहूं मध्यप्रदेश का है. संगठन ने मंगलवार और बुधवार को एमपी की कृषि उपज मंडियों में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है.

मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं. जिसकी तैयारियां सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं. बैठकों का दौर जारी है और दोनों ही दल इस चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं. वहीं भाजपा कांग्रेस की नजर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है. (Panchayat and urban body elections in MP) (shivraj government modification petition)

इंदौर की मल्टी में 7 लोगों को जिंदा जलाने वाले आरोपी शुभम दीक्षित के मोबाइल से पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है. घटना के बाद आरोपी ने अपने मुंबई के दोस्त को एक मैसेज किया था. इसी के आधार पर पुलिस आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कर रही है. (Indore Building Fire Accident Case Update) इस मैसेज में गंदी गाली के साथ लिखा गया था कि 'मैने बड़ा कांड कर दिया है, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, मै फिर से जेल नहीं जाना चाहता! और क्या-क्या था मैसेज में जानिए.

भाजपा महिला मोर्चा मध्यप्रदेश की आंगनबाड़ियों को गोद लेगा. भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आंगनबाड़ियों में जाकर बच्चों का हाल जानेंगे और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. माना जा रहा है कि इस प्रयास से महिला मोर्चा आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिला वोटरों को रिझाने की फिराक में है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि भाजपा आंगनबाड़ियों का उद्धार नहीं 2023 की तैयारी कर रही है.(BJP mahila morcha will adopt anganvadi)

शहडोल में पुलिस की अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर लाइसेंसी शराब ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया है. उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस पर जबरन उनके कर्मचारियों पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सरकार की बनाया गया नियम ही कुछ ऐसा है कि वन कर्मियों को बंदूक होते हुए भी शिकारियों पर फायरिंग करने का अधिकार नहीं है. ऐसा तब है जब प्रदेश में वन माफिया बेखौफ है. हाल ही में शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है.

पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. सफाई कामगार मजदूरों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भोपाल पीसीसी के ऑफिस में कहा कि भाजपा ने चुनावों से पहले देश में एक बार फिर बांटने की राजनीति शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल 2.0 योजना की शुरूआत करते हुए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने इसे बंद कर दिया था. यह योजना किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार आई तो उसने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. (Sambal 2.0 scheme start in MP) (CM sent 573 crores to worker account) (CM Shivraj target to Kamal Nath)

ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब अमेरिका, जापान सहित विकसित देशों में बैलट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार जीत हासिल कर रही है, जिससे ईवीएम में सवाल उठना लाजमी है.(Former CM Kamal Nath demand)

गर्मी में चलने वाली लू ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. ग्वालियर में बीते कुछ दिन से तापमान 46 डिग्री से अधिक बना हुआ है. यहां सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक सड़कें सूनी पड़ी रहती है. गर्मी के प्रचंड तेवरों ने सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है. (weather update mp)

