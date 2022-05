भोपाल में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है. क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में हिंदू युवक-युवतियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. शिकायत के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि स्कूल संचालक फरार हो गया है.

राजधानी के क्रिश्चियन स्कूल परिसर में धर्मांतरण कराने के प्रयास का आरोप, पुलिस ने की छापामार कार्रवाई

बैतूल जिले के मुलताई निवासी चंचल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इन्होंने अपनी नाक में 18 रबर डाल कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है. (Big achievement of Chanchal)

बैतूल के चंचल ने नाक में 18 रबर डाल कर बनाया विश्व रिकार्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

ग्वालियर में एक महिला का कहना है कि उसका पति गलत हरकत करता है. उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है. महिला ने बताया कि उसका पति बीते 11 साल से उसे प्रताड़ित कर रहा है. इस मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर हुए आरोपी से पूछताछ कर रही है. (gwalior wife accused husband)

महिला पहुंची थाने, कहा मुझे मेरे पति से बचाओ! अननैचुरल सेक्स और गंदी हरकतों से परेशान हूं

MP में अपराधियों की अब खैर नहीं, सीएम शिवराज सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य में अपराधियों को अब क्रश किया जाएगा. उन्हे ऐसे नेस्तनाबूद किया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा.

मध्य प्रदेश में अपराधियों को नेस्तनाबूत किया जाए : शिवराज ने अधिकारीयों को दिया बड़ा आदेश

MP के सिवनी और खरगोन में हिंसा के बाद अब राज्य सरकार एक्शन ले रही है. आज दोनों मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरी है. खरगोन के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक तो वहीं खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलेक्टर अनुग्रह पी को हटाया गया है.

सिवनी की मॉब लिंचिंग और खरगोन की हिंसा की गाज गिरी अफसरों पर

मध्य प्रदेश के बैतूल में एमपी का पहले पुलिस म्यूजियम खुला है. यहां पुलिस वर्दी से लेकर बैंड, टेलीप्रिंटर, और डंडे से लेकर, पिस्टल-मशीनगन को इस म्यूजियम में अब सामान्य लोग देख सकेंगे. और क्या खास है इस म्यूजियम में जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में. (Madhya Pradesh police museum in Betul)

MP में एक थाना म्यूजियम में बदल गया, जहां अब अपराधी नहीं बल्की पुलिस के हथियार-वर्दी, दस्तावेज रखे गए! जानिए क्यों?

सागर जिले के जैसीनगर में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप के बाद प्रदेश कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की है. कमेटी ने गैंगरेप पीड़ित युवती और उसके परिजनों से मुलाकात की. कमेटी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिला सुरक्षा में नाकाम है. रेप जैसी घटनाओं के बावजूद इन पर कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, और ना ही आरोपियों को समय पर पकड़ा जा रहा है.(Gang raped in Sagar) (unsafe women in MP) (Congress targets on MP government)

मध्य प्रदेश में तालिबानी शासन की तरह हो रही हैं रेप की घटनाएं- कांग्रेस जांंच दल

बिन पानी मरने को मजबूर शिवपुरी की अवाम,गले मे फांसी का फंदा लगा किया सांकेतिक विरोध, महिलाएं बोली-नही मिलेगा पानी तो असली में लगाना पड़ेगी फांसी. अव्यवस्था के चलते फिलहाल टयूबबेल ही एकमात्र सहारा बचा है लोगों का (Shivpur water crisis)

Shivpur Water Crisis: महिलाओं ने फांसी लगाकर किया सांकेतिक प्रदर्शन, कहा- नहीं मिलेगा पानी तो देनी होगी जान

राजधानी भोपाल में कोलार परियोजना की पुरानी पाइप लाइन से नई पाइप लाइन में शिफ्ट करने की वजह से जल संकट गहरा गया है. शहर में पानी सप्लाई शरू ना होने की वजह से कांग्रेस ने आम जनता के साथ निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया.

राजधानी में गहराया जल संकट, मटके फोड़ते हुए लोगों ने दी चेतावनी, कहा- सीएम हाउस का करेंगे घेराव

देवास एसपी ने औद्योगिक थाना क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए रैंडमली एक फरियादी से बात की. उन्होंने फरियादी से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल पूछे. फरियादी से पूछा कि आप पुलिस की कार्रवाई और प्रक्रिया से संतुष्ट हैं या नहीं. (Dewas SP inspected industrial police station)

'हैलो मै देवास SP बोल रहा हूं' आप थाने क्यों आए थे? आखिर क्यों एसपी को पूछना पड़ा जानिए