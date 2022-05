उज्जैन। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जजमान के जल चढ़ाने की बात को लेकर दो पुजारियों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि पुजारी ने प्रशासन को व्यवस्था सुधारने के लिए पत्र लिख दिया. शिकायत हुई तो पुजारी प्रतिनिधि और पुजारी के बीच मंदिर में हुआ यह विवाद सड़क तक पहुंच गया. बहस के बाद दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई. विवाद महाकाल मंदिर के महेश पुजारी और प्रदीप गुरु के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद प्रदीप गुरु के प्रतिनिधि प्रशांत शर्मा और महेश पुजारी के बीच बहस और हाथापाई हुई. इस मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पुजारी और पुजारी प्रतिनिधि को बैठाकर समझाया और हिदायत देते हुए कहा कि महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा का सवाल है. आप लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल हो. (Mahakal temple Priests clashed) (Priests clashed for offering water to devotees)

इंदौर के बाजार में इन दिनों कंडोम की नए तरीके से हो रही बिक्री के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ने की भी चर्चा हो रही है. मेडिकल दुकानों पर अब कंडोम कुछ इस तरह उपलब्ध हैं कि पुरुष हो या महिला बिना किसी संवाद के मोबाइल से स्कैन कर पेमेंट कर इसकी खरीदारी कर सकते हैं. (pick and pay trend in indore)

समाज बदल रहा है और अब बेटी वरदान के रूप में परिवार का अंग बन रही हैं. ऐसा ही एक उदाहरण विदिशा की आज्ञा राम कॉलोनी में देखने को मिला जहां 7 साल पहले साहू परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया लेकिन इस परिवार ने दुनिया की सोच बदलने के लिए बेटी के घर आगमन की ऐसी तैयारियां की कि लोग देख कर दंग रह गए. (save girl child)

उज्जैन। महाकाल की नगरी में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया. रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ चलती ट्रेन से कूद गई. बच्चे तो प्लेटफार्म में कुछ दूरी पर गिरे, लेकिन महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बच गई. प्लेटफार्म पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने तुरंत ही महिला को खींचकर ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया. घटना सुबह के समय की है जब जयपुर नागपुर ट्रेन में एक महिला अपने दो बच्चों के चढ़ गई. जब महिला को पता चला कि ये ट्रेन सीहोर नहीं रुकेगी तो आनन फानन में महिला ने अपने दोनों बच्चों को प्लेटफार्म पर एक एक कर फेंक दिया. इसके बाद महिला खुद भी प्लेटफार्म नंबर चार पर कूद गई. इससे महिला का बैलेंस बिगड़ गया और महिला ट्रेन और पटरी के बीच में आते आते बच गई. (Ujjain railway station woman jump) (Ujjain railway station woman jump with two children)

जबलपुर। मध्य प्रदेश में गर्मी चरम पर है. ऐसे समय में लोग तपम मिटाने के लिए नर्मदा नदी में नहाने जा रहे हैं. वहीं तरोताजा होने के चक्कर में लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं. जबलपुर के ग्वारीघाट से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर नर्मदा नदी में छोटे बच्चे बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के नदी में उतर रहे हैं. इनकी जरा सी लापरवाही जान के लिए खतरा बन सकती है. हालांकि जिनको तैरना नहीं आता है, वे ट्यूब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये सुरक्षा उपकरण काफी नहीं है. तैराक बताते हैं कि ट्यूब गहरे पानी में आपकी जान को नहीं बचा सकता. इन सबके बावजूद कोई भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. (Children reaching for bath in Narmada river Jabalpur) (Narmada river Jabalpur people risking their lives)

छिंदवाड़ा में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे कई यात्रियों को चोट आई है. 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं. (Bus accident in Chhindwara)

महाकाल की नगरी उज्जैन विकास की नई गाथा लिखने की ओर अग्रसर है. मेडिकल डिवाइस पार्क और गारमेंट फैक्ट्री के बाद अब उज्जैन में अमूल दुग्ध का प्लांट भी लगने जा रहा है. शहर के विक्रम नगर उद्योगपुरी में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है. इसका भूमिपूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. (Amul set up milk plant in Ujjain) (Home Minister Amit Shah will do BhoomiPujan) (About Rs 400 crore on milk plant)

इससे पहले 2018 में आई कमलनाथ सरकार ने महापौर और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया था. इसे बदलते हुए शिवराज सरकार ने इनका चुनाव जनता से कराने का फैसला लिया है.

गुना में शनिवार तड़के पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वहीं एक ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना स्थल से पुलिस को काले हिरण के शव भी बरामद हुए हैं. मामले में सख्ती दिखाते हुए पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासन ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया है. इसके साथ ही 12 थानों की पुलिस टीम को जंगल में सर्चिंग के लिए उतारा गया है.

आजकल आम आदमी महंगाई की मार परेशान है. आम जनजीवन में इस्तेमाल होने वाली हर चीजों के दाम बढ़े हुए हैं. घरेलू रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. एक बार फिर घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़ चुके हैं. अब ये हर व्यक्ति के बस में नहीं रहा कि हर महीने एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करा सकें. रसोई गैस के बढ़ते दामों की वजह से सरकार की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में ग्रामीण अंचलों के लिए गोबर गैस या फिर बायोगैस एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है. (Inflation on LPG strong) (Dung and bio gas is option of LPG)

