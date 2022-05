साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. भोपाल सांसद को अनजान नंबर से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा गया है. बहरहाल साध्वी प्रज्ञा ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करायी है. (sadhvi pragya thakur sextortion case)

साध्वी प्रज्ञा के पास फिर आया अननॉन नंबर से मैसेज, कहा- हैलो ! प्रज्ञा हाउ आर यू, वेयर आर यू एट द मूमेंट

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों में बयान बाजी भी शुरू हो गई है. इस बीच कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सामने कहा है कि अगर भाजपा 50 से ज्यादा सीट लेकर आती है, तो वह अपना मुंह काला कर लेंगे.

दिग्विजय सिंह के सामने फूल सिंह बरैया का दावा, कहा- भाजपा 50 सीट से ज्यादा सीट लाई तो मुंह काला कर लूंगा

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में इन दिनों वन विभाग की पहाड़ियां धीरे-धीरे गायब होती जा रही हैं. इनकी संख्या एक, दो नहीं बल्कि 15 तक पहुंच गई है. हालात यह है कि पहाड़ियों पर 7000 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर लिया है. हैरत की बात यह है कि इन अतिक्रमण को रोकने के लिए फॉरेस्ट से लेकर जिला प्रशासन इस बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. एक समय हरी-भरी पहाड़ियां अब कब्जे वाली पहाड़ियों में तब्दील हो गई हैं. इस मामले को लेकर राजनीति जरूर शुरू हो गई है.

ETV भारत Exclusive : कहां गायब हो गईं ग्वालियर की 15 पहाड़ियां, जहां लहलहाती थी हरियाली वहां बन गया कांक्रीट का ' जंगल '

भोपाल जिला सत्र न्यायालय ने पूर्व आईएस अधिकारी की पत्नी को नोटिस जारी कर 23 जून को अदालत में पेश होने को कहा है. पूर्व आईएस अधिकारी की पत्नी पर अवैध निर्माण करने का आरोप है. (retired ias wife case bhopal)

पूर्व आईएएस की पत्नी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 23 जून को अदालत में होगी पेशी

अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस विधायक दल के साथ जिला कांग्रेस कमेटी ने खजरी रोड के बिजली दफ्तर में धरना दिया. इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. (congress protest in chhindwara)

बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने दफ्तर के भीतर दिया धरना, दिया अल्टीमेटम

उज्जैन की सात साल की होनहार श्रद्धाश्री चौधरी लाठी और तलवार चलाती है. तलवार चलाते देख अच्छे-अच्छे लोग दांतो तले उंगली दबा लेते हैं. श्रद्धाश्री ने इसमें कई गोल्ड और सिलवर मेडल जीते हैं. श्रद्धाश्री चौधरी नेशनल दंड प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुकी है. (Ujjain seven year old girl Shraddha Shree)

उज्जैन की सात साल की हुनरबाज, श्रद्धाश्री लाठी और तलवार से दिखाती है कर्तब, जीत चुकी है कई गोल्ड मेडल

नरयावली विधानसभा के बदौना गांव को राज बहादुर सिंह ने गोद लिया है, इसके बावजूद भी गांव में ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने गांव का रियलिटी चेक किया था. जिसका अब असर देखने को मिला है. सांसद राज बहादुर सिंह और कलेक्टर दीपक आर्य ने खबर पर संज्ञान लेते हुए तत्काल सागर जनपद के PHE विभाग की टीम को गांव का दौरा करने भेजा. इसके साथ ही निजी कुएं का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है. (Sagar water crisis) (bundelkhand capital is dry)

सांसद का गांव: राज बहादुर के प्यासे 'सागर' पर ईटीवी भारत की खबर का असर, कलेक्टर और सांसद ने लिया संज्ञान, पानी के इंतजाम में जुटा प्रशासन

भीषण गर्मी से झुलस रहे मध्यप्रदेश में फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है. जबलपुर के आसपास तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. कुछ जिलों में बादल छाएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी. राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं के कारण गर्मी लगातार बढ़ेगी. (No relief from the scorching heat) (Scorching heat in all MP) (Temperature will increase in MP)

सावधान ! भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं, तापमान और बढ़ेगा, लू चलेगी

उज्जैन जिले में एक अजीब वाकया सामने आया है. दो दूल्हा शादी के मंडप में अपनी -अपनी दुल्हनों के साथ रस्म निभा रहे थे. दोनों दूल्हे अपनी-अपनी दुल्हन के साथ मंडप के पास ही दूसरी रस्म निभाने के लिए चले, लेकिन इसी दौरान बिजली चली गई. बिजली काफी देर तक नहीं आई. इस दौरान अंधेरा होने के कारण दोनों दूल्हों की दुल्हनों के बीच अदला बदली हो गई. कुशल ये रही कि फेरे के समय परिजनों ने इस बहुत बड़ी गलती को पकड़ लिया और फिर दुल्हनों के उनके असली दूल्हे के साथ फेरे कराए गए.

शादी के दौरान चौंकाने वाला मामला .. रस्मोरिवाज के दौरान बिजली कटी, अंधेरा होने से दुल्हनों की अदला-बदली

डॉ. गोविंद सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि धारा 17A जोड़ने से ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की उपयोगिता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. धारा 17A जोड़ने से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर सीधी

सरकार के आदेश का नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने किया विरोध, कहा- प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को मिल रहा बढ़ावा