कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का घेराव करते हुए सिंधिया महल के बाहर पोस्टर लगवाए हैं. इस बैनर में लिखा गया है कि 'गद्दारी से पुराना नाता है छुरा घोंपना आता है'. (Congress put up banner on Scindia mahal)

गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी बजरंग दल और शिवसेना के सहारे मध्यप्रदेश में आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है. आदिवासी समजा बजरंग दल और शिवसेना के निशाने पर है. गोविंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्लानिंग के तहत जगह -जगह बजरंग दल के शिविर लगाए जा रहे हैं

मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस और डिप्टी हाई कमिश्नर एलेन गेमेल से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर बातचीत की गई.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदरपाल सिंह बग्गा (BJP leader Tejinderpal Singh Bagga) को गिरफ्तार कर लिया था. अब ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर तानाशाही का आरोप लगाया है. (Haryana Police stopped Punjab Police in Kurukshetra) (cavalcade stopped in haryana delhi police registered case against punjab police)

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गौहत्या के शक में दो आदिवासियों की हत्या के मामले में राजनीति गरमाती जा रही है. मॉब लिंचिंग के इस मामले को लेकर श्रीराम सेना के प्रांतीय अध्यक्ष का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है. (MP Adivasi Politics) (Seoni Tribal Mob Lynching Case)

अगले 24 घंटे बाद यानि 7 मई से एक बार फिर मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में मौसम बदलने वाला है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के फिर से करवट लेने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार रीवा और संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होगी. इसके साथ ही प्रदेश के अन्य संभागों में तापमान बढ़ने की बात मौसम विभाग ने कही है. संभावना है कि 10 जून के बाद मध्यप्रदेश से किसी भी जिले में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा. 15 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता. (Weather turn in Rewa and Sagar divisions) (When relief from scorching heat) (when will monsoon knock)

indore crime branch police : इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लोगों को बदनाम करने वाले आरोपियो को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी गूगल-पे, फोन-पे, पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन कर लोगों से ठगी करते थे. (social media account hacking)

मध्यप्रदेश में मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस ने बिजली संकट (Power Crisis) को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) को घेरने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस ने बिजली संकट को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी की है. पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आरोप लगाया कि कोयले की कमी बताकर देश में बड़े घोटाले की तैयारी की जा रही है. उन्होंने शिवराज सरकार से बिजली को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. (MPCongress will launch statewide agitation) (Congress attacking on BJP at power crisis) (MP Congress demand white paper from government)

भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्यप्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान कहा कि पार्टी 1 जून से 15 जून तक यूथ कनेक्ट अभियान चलाएगी, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के साथ प्रदेश का युवा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी से युवा काफी परेशान है. (mp mission 2023) (BJP Youth Connect Campaign)

सागर जिले के जैसीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात हुई. एक युवती अपने जीजा के साथ बाइक से जा रही थी. रास्ते में चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद जीजा से मारपीट कर उसी के सामने युवती से गैंग रेप किया. पुलिस ने घटनास्थल से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इसमें एक आरोपी नाबालिग है. दो बदमाश पुलिस को आते देखकर फरार हो गए. (Four miscreants gangraped the girl) (Gangraped girl infront of brother-in-law) (Two accused arrested in gangrape)

