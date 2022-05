मध्य प्रदेश में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मांग की है. इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन महाराष्ट्र के लिए लागू है. उसका पालन मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए.

नकल के लिए बदनाम चंबल एक बार फिर शिक्षा माफिया की गिरफ्त में है.अंचल के भिंड जिले में हाल ही में हाई स्कूल परीक्षाओं में सामूहिक नक़ल की तस्वीरें सामने आई थीं. अब बीएससी नर्सिंग के चतुर्थ वर्ष की परीक्षा के पहले दिन ही शहर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र नक़ल करते दिखाई दिए. इनकी गतिविधियाँ परीक्षा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी क़ैद हुई हैं. (Copying openly in BSc Nursing exam) (Candidates kept copying openly in Bhind) (Copying openly captured in CCTV)

बालाघाट। टेलीफोन ऑफिस रखे केबल के बंडलों में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. बंडल टेलीफोन विभाग के ओपन स्टोर में रखे हुए थे जहां आग लगने से कुछ ही देर में भयंकर लपटें दिखाई देने लगी. देखते ही देखते स्टोर में रखे केबल के बंडल धू धू कर जलने लगे. आगजनी की घटना में बड़ी संख्या में केबल वायर के बंडल जलकर खाक हो गए. आगजनी की भनक जैसे ही विभागीय कर्मचारियों को लगी. तत्काल फायर बिग्रेड को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही फायर अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया. काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया. अभी आग लगने की इस घटना का कारण स्पष्ट नही हो पाया है, आशंका जताई जा रही है कि आग शॉट सर्किट की वजह से लगी है. घटना में 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है. (Fire in Balaghat Telephone Godown) (Telephone Office optical cable burnt down)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल खरगोन पहुंचा. इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एवं क्षेत्रीय विधायक शामिल थे. लेकिन वहां मौजूद जनता ने क्षेत्रीय विधायक और स्थानीय नेताओं की बात को अनसुनी करते हुए इनका विरोध किया. (face opposition in Khargone)

जबलपुर के शक्ति भवन में विद्युत विभाग का 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम हो रहा है. इसमें देशभर के विद्युत एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के मुताबिक विद्युत सप्लाई और डिमांड में कुछ अंतर आ गया है. इससे जनता को तकलीफ हो रही है. इसे दूर करने के लिए सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं. जिनपर शासन स्तर पर क्रियान्वयन किया जाएगा. ( jabalpur electricity department program )

भोपाल। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट भी गहराने लगा है. इसको देखते हुए राज्य शासन ने शुक्रवार को बैठक बुलाई है. बैठक के पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सभी नगरीय निकायों से पेय जल आपूर्ति को लेकर जानकारी मांगी है. मंत्री के मुताबिक प्रदेश में जलापूर्ति केा लेकर जहां भी परेशानी आएगी, तत्काल उसका समाधान किया जाएगा. पिछले दिनों नसरूल्लागंज के दौरे के दौरान सीएम को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सीएम ने ग्रामीण इलाकों में पानी के संकट को दूर करने के निर्देश दिए थे. (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) (Minister Bhupendra Singh meeting on water crisis)

आदि जगदगुरु शंकराचार्य की जयंती 6 मई वैशाख शुक्ल पंचमी प्रदेश में 'एकात्मक पर्व' के रूप में मनाई जा रही है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 6 मई को शाम 6 बजे आचार्य शंकर प्रकटोत्सव "एकात्मक पर्व" का भव्य आयोजन होगा. विशिष्ट अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उपस्थित रहेंगे. (CM Shivraj will attend Prakatotsav Programme) (Birth anniversary of Adi Jagadguru Shankaracharya) (Program in Bhopal Adi Jagadguru Shankaracharya)

मध्यप्रदेश में पौधारोपण को लेकर हुई गड़बड़ियों और कांग्रेस द्वारा इसको लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने पौधारोपण के बड़े आयोजन करने से तौबा कर लिया है. इस साल प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण नहीं किया जाएगा. (No large scale plantation in MP) (Shivraj govt alert due to Congress attack) (Plantation in MP on 5 June)

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गौहत्या के शक में दो आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस मॉब लिंचिंग के इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेर रही है. कांग्रेस नेता शिवराज सरकार पर सवाल उठा रहे है. सरकार इस मामले में पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है. (MP Adivasi Politics) (Seoni Tribal Mob Lynching Case)

देश के आदिवासी अंचल बालाघाट डिंडोरी के बाद मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों के मूवमेंट हुआ है. यहां नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में बीते कुछ दिनों में ही एक फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य दो लोगों की हत्या कर दी है.

