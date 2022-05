मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के बादलपार गांव में दिल दहला देने वाली मॉब लिचिंग की घटना सामने आई है. गौवंश की तस्करी के शक के चलते दो युवकों की हत्या कर दी गई. मारपीट में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ककौड़िया ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे 44 को आदिवासियों के साथ चक्काजाम कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. (Mob lynching in Seoni district of MP) (Three tribals beaten with sticks ) (Two tribals killed in mob lynching in MP)

MP के सिवनी जिले में मॉब लिंचिंग, तीन आदिवासियों को लाठी-डंडों से पीटा, दो की मौत, एक गंभीर

भीषण गर्मी से झुलस रहे मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इसके अलावा कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट (yellow alert) जारी किया गया है. बुधवार को जबलपुर के आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. (Weather is turning in MP) (Heat wave alert in many districts) (Possibility of rain in Jabalpur district)

MP में करवट ले रहा मौसम, जबलपुर और आसपास के जिलों में बारिश के आसार तो कई जिलों में लू का अलर्ट

उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में सुबह नाश्ते में मिले चने खाने के बाद अचानक 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. जिससे आश्रम में हड़कंप मच गया. आननफानन में सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जाहां उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया है जबकि बाकी 3 लोगों का इलाज जारी है.

उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में नाश्ते में मिला चना खाने के बाद बिगड़ी 6 लोगों की तबीयत, 2 की मौत 4 लोगों का इलाज जारी, 1 की हालत गंभीर

सीधी जिले के रोली मेमोरियल में हुई एक शादी मिसाल बन गई है. यहां बिना किसी अडंबर के 17 मिनट में शादी हो गई. (Na Band Baaja Na Baraat)

Unique wedding in Sidhi: ना बैंड बाजा ना बाराती, सिर्फ 17 मिनट में हो गई शादी, टीवी पर संत रामपाल को देखकर लिए सात फेरे

एसईसीएल के अधिकरियों से तंग आकर एक आदिवासी किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी है. किसान ने अधिकारियों पर लाखों रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है. जमीन अधिग्रहण करने के बाद मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने से आहत आदिवासी किसान ने एसईसीएल के जीएम के ऑफिस के पास 4 मई को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. (Shahdol farmer upset due to harassment by SECL officials)

न्याय की मांग करते हुए आदिवासी किसान ने दी आत्मदाह की चेतावनी, SECL के अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान

शिवपुरी। सांसद डॉक्टर केपी यादव मंगलवार को भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जमकर नाचे. सोशल मीडिया उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सांसद डॉक्टर केपी यादव हाथ में सोठा एवं फरसा लेकर शोभायात्रा में डीजे पर बज रहे भजनों पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं. (mp kp yadav dance on parshuram jayanti)

परशुराम जयंती पर हाथ में सोठा और फरसा लेकर नाचे सांसद केपी यादव, देखें VIDEO

मध्यप्रदेश में सरकार चाहे जितने दावे लेकिन किसानों की हालत बहुत खराब है. उज्जैन जिले के एक गांव में किसान ने फसल खराब होने से दुखी होकर जहर खा लिया. उसकी हालत गंभीर है. परिजनों का कहना है कि उस पर बैंकों का और अन्य लोगों का कर्ज है. (Farmer take poison condition critical) (Farmer Unhappy due to crop failure) (Farmer of Ujjain district take poison)

उज्जैन जिले में फसल खराब होने से दुखी होकर किसान ने खाया जहर, हालत गंभीर

मध्यप्रदेश में ओवरलोडेड वाहनों पर कोई नियंत्रण नहीं है. इसलिए आए दिन सड़क हादसे की खबरें सामने आती हैं. सागर जिले में एक बारात पिकअप में सवार होकर जा रही थी कि हादसा हो गया. इस हादसे में दूल्हे के पिता और उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गई. (Vehicle full of wedding processions overturned) ( Groom's father and relative killed in accident) (15 processions injured in accident)

बारातियों से भरा वाहन पलटा, दूल्हा के पिता और एक रिश्तेदार की मौत, 15 बाराती घायल

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के बादलपार गांव में दिल दहला देने वाली मॉब लिचिंग की घटना सामने आई है. गौवंश की तस्करी के शक के चलते दो युवकों की हत्या कर दी गई. मारपीट में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ककौड़िया ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे 44 को आदिवासियों के साथ चक्काजाम कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

MP के सिवनी जिले में मॉब लिंचिंग, तीन आदिवासियों को लाठी-डंडों से पीटा, दो की मौत, एक गंभीर

सांसद दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने भाजपा के नेताओं को झूठ का बादशाह बताया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई का असर समाज पर पड़ रहा है.

महंगाई पर दिग्विजय सिंह ने लगाई बीजेपी नेताओं को लताड़, बताया झूठ का बादशाह, कहा- राहुल गांधी का वीडियो फर्जी