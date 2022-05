एमपीपीएससी 2020 (MPPSC 2020) में ओबीसी (OBC) वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश आ गया है. हाईकोर्ट ने सोमवार को पारित आदेश में एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद एमपीपीएससी को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की चयन सूची पुनः जारी करनी होगी, जिसका लाभ प्रदेश के सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलेगा. (OBC will get 14 percent reservation) (High Court ordered about MPPSC 2020)

MPPSC 2020 : ओबीसी को 27 की जगह 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग मंत्री उषा ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि कमलनाथ जो कहते हैं, वह करते नहीं है.

मंत्री उषा ठाकुर का कमलनाथ पर पलटवार, कहा- वो जो बोलते हैं कभी नहीं करते

खजुराहो से टीकमगढ़ के बीच चलने वाली नई पैसेंजर ट्रेन का आज शुभारंभ किया गया. खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया. (Khajuraho tikamgarh train inauguration)

खजुराहो-टीकमगढ़ नई ट्रेन का केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ, वर्चुअली किया रवाना

इंदौर। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं. सोमवार को GPO पेट्रोल पंप पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. अचानक आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया. जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठने लगी वैसे ही हरकत में आए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. राहत की बात यह रही कि पेट्रोल पंप पर लगी यह आग ज्यादा नहीं भड़की.

पेट्रोल पंप पर लगी आग, टैंकर से पेट्रोल खाली करते समय हुआ हादसा, देखें Video

कांग्रेस से बीजेपी और फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी सियासत की मुख्य धारा में आने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रहे हैं. राकेश के धुर विरोधी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह भी उनके प्रति अब नरम हो गए हैं. दोनों के बीच हाल ही में लंबी वार्ता हुई है. माना जा रहा है कि मिशन 2023 में जुटी प्रदेश कांग्रेस सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है. एकजुट होने के निर्देश आलाकमान की ओर से दिए गए हैं. (Ajay Singh and Chaudhary Rakesh Singh meet) (CONGRESS MISSION 2023) (Rivals got friendship in Congress)

CONGRESS MISSION 2023 : एक-दूसरे के धुर विरोधी अजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह ने फिर की दोस्ती

ईद के मौके पर संस्कारधानी जबलपुर कौमी एकता की मिशाल देने जा रहा है. शहर के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद में 20 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है.3 मई को ईद और रामवनमी के त्योहार को देखते हुए जबलपुर पुलिस, प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि ईद के मौके पर नमाज मस्जिद के भीतर ही अता की जाएगी.

जबलपुर में ईद पर सड़क पर अता नहीं होगी नमाज, टूटेगा 20 साल पुराना रिकॉर्ड, प्रशासन और मस्जिद कमेटी ने लिया फैसला

नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में अब प्रशासन सख्त हो गया है. सीएम के निर्देश के बाद आला अफसरों ने सोमवार को मौके का मुआयना कर जरूरी निर्देश दिए. कमिश्नर ने अमरकंटक का भ्रमण कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया. नर्मदा में गंदा और दूषित जल नहीं मिलेगा, इसका सबी ध्यान रखें. (Administration is strict in Amarkantak) (Dirty water will not be found in Amarkantak)

नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में अब गंदा पानी नहीं मिलेगा नदी में, प्रशासन सख्त

कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह और बीजेपी प्रवक्ता हितेष वाजपेयी के बीच गांजे को लेकर शुरू हुआ ट्वीटर वार सोमवार को दिनभर मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में गूंजता रहा. (Now politics on ganja in MP) (Congress MLA Laxman Singh comments on Ganja) ( BJP target to MLA Laxman singh)

MP में अब गांजे पर सियासत .. कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह के बाणों पर बीजेपी ने दिया करारा जवाब

सतना। शादी का घर नरवाई की आग में जलकर राख हो गया. रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में नरवाई में आग लगाने की वजह से गरीब किसान रमेश प्रसाद द्विवेदी का घर जलकर खाक हो गया. 3 मई को रमेश द्विवेदी की बेटी सारिका द्विवेदी का विवाह होना है.

किसान पर टूटा दुख का पहाड़! बेटी की शादी से पहले नरवाई की आग में जलकर खाक हुआ घर, अब कैसे होगी शादी?

एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पिछले चुनाव से सबक लेते हुए कमलनाथ ने इस बार साफ किया है कि पार्टी में बेवजह की बयानबाजी नहीं चलेगी. अगर इसके लिए उन्हे अपनों से भी लड़ना-भिड़ना पड़े तो वो तैयार है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की यह रणनीति पार्टी में तोड़फोड़ और विवादों से बचने के लिए है ताकि इससे अगले चुनाव में नुकसान हा हो.

एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की जंग में कमलनाथ अपनों से भी लड़ने को तैयार, जानिए क्या है नई रणनीति