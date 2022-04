इंदौर के क्लीनिंग सिस्टम को अब जल्द ही दिल्ली में लागू किया जा सकता है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को साफ स्वच्छ करने के लिए इंदौर का सस्ता मॉडल अपनाने की बात कही है.

जब... दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा I LOVE INDORE, स्वच्छता का मॉडल सीखने भी जाएंगे

ग्वालियर MLB कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच सड़क पर झगड़ा हो रहा था. इस बीच मारपीट और फायरिंग भी होने लगी. इसी दौरान यहां से गुजर रहे विधायक ने बहादुरी दिखाते हुए युवकों के बीच जा पहुंचे और उनसे कट्टा (देसी पिस्तौल) छीन लिया. हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है.

विधायक की बहादुरी: बीच सड़क पर मारपीट और फायरिंग के बीच पहुंचकर, युवकों से छीना कट्टा, आरोपी गिरफ्तार

बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को रात ढ़ाई बजे एक ट्वीट किया जिसमें दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने पिछले 1 घंटे से लाइट न होने का जिक्र किया था. इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए उनके ट्वीट का जवाब दिया है.

कैलाश विजयवर्गीय ने बिजली जाने पर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस ने दिया जवाब MP में भी यही हाल

ग्वालियर में एक युवक से उठक-बैठक लगवाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में नगर निगम के उपायुक्त अतिंद्र सिंह गुर्जर युवक को सड़क किनारे यूरिन करने पर उसे सजा देते नजर आए.

देखे वीडियो: जाने क्यों सड़क किनारे यूरिन कर रहा युवक अचानक लगाने लगा उठक-बैठक

कटनी। अपराधियों के खिलाफ मध्यप्रदेश में चल रही बुल्डोजर कार्रवाई के नाम पर कटनी जिला प्रशासन ने अपराधी का घर न तोड़कर उसकी रिश्तेदार बुजर्ग महिला के घर पर ही बुल्डोजर चला दिया. कार्रवाई देख रोते-बिलखते हुए बुजर्ग महिला तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के पैरों में गिर गई और कहती रही कि यह कोई अपराधी का घर नहीं है, इस घर के सभी कागजात उसके नाम है. मामले में तहसीलदार, एसडीएम और निगम प्रशासन ने पीड़िता की एक न सुनी और उसे जबरन घर से बाहर निकाल कर उसके घर का समान बाहर फेंक घर पर बुल्डोजर चला घर कर जमीदोज कर दिया. वहीं मामले में एडीएम प्रिया चंद्रावत ने कहा कि इस घर का नक्सा पास नहीं था इस लिए घर तोड़ा गया है.

विवादों में बुल्डोजर कार्रवाई! आरोपी के जगह प्रशासन ने जमींदोज किया गरीब महिला का घर

कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो या अपने लक्ष्य के प्रति जुनून हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है. ऐसा ही कारनामा ग्वालियर की रहने वाली 24 साल की समीक्षा ने कर दिखाया है.

बेटियां किसी से कम नहीं: 24 साल की उम्र में ग्वालियर निवासी समीक्षा बनी जज, पिता का सपना किया पूरा

पटना/भोपाल। पटना में तिहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई. दरअसल पटना के गर्दनीबाग थाना के पुलिस कॉलोनी के सेक्टर में एक सनकी पति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी और 14 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी बीच सड़क पर गोली मार दी, जिससे तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है. अब इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज (Patna Murder CCTV Footage) सामने आया है. मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर एसएसपी जांच करने पहुंचे, उन्होंने बताया है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. (patna triple murder case)

पटना में तिहरा हत्याकांड: पति ने पत्नी और बेटी की गोली मारकर उतारा मौत के घाट, फिर खुद की आत्महत्या, देखें Video

इंदौर में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. एक युवक ने एक इंजीनियर से सात लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए. दरअसल, युवक ने फेसबुक पर महिला बनकर उससे दोस्ती की. इसके बाद बातों में फंसाकर उससे ठगी कर ली. इसके बाद युवक ने फोन बंद कर लिया और आईडी भी डिलीट कर दी. ( A young man cheat to engineer) (name of girl man cheated to engineer)

फेसबुक पर महिला बनकर युवक ने की इंजीनियर से दोस्ती, फिर झांसे में लेकर ठग लिए सवा सात लाख रुपए

मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (meta whatsaap digital payments in india) ने डिजिटल भुगतान सेवा पर यूजर्स को आकर्षित करने के लिए भारत में कैश-बैक अभियान चला रहा है. (WhatsApp cashback offer) कंपनी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट्स को पैसे भेजकर तीन बार तक 11 रुपये का कैशबैक दे रही है. (earn from social media)

अब WhatsApp से करें जमकर कमाई! भारत में डिजिटल भुगतान करने पर कैशबैक दे रहा है व्हाट्सएप

मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में अभी एक साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. यहां वजह है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है और गोविंद सिंह अब कांग्रेस के नये नेता प्रतिपक्ष बन गये हैं. (Govind Singh new congress opposition leader)

Mission 2023: कमलनाथ ने छोड़ा नेता प्रतिपक्ष का पद, गोविंद सिंह बने कांग्रेस के नये नेता प्रतिपक्ष