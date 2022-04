खरगोन रामनवमी हिंसा पर सांसद गजेंद्र पटेल ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रामनवमी को भगवान राम के जुलूस पर जहां फूल बरसाने थे, वहां पत्थर फेंके गए, तो जवाब देने के लिए आप भी तैयार रहना. यह बयान उन्होंने रविवार को खाटूश्याम के कीर्तन में दिए.

खरगोन सांसद का भड़काऊ बयान, कीर्तन कार्यक्रम में बोले- जिन्होंने पत्थर फेंके, उनके लिए तैयार रहें

'ट्राइबल आउटफिट' पर कमेंट करके राखी सावंत मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल, बालाघाट की आदिवासी महिलाओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एक्ट्रेस के खिलाफ एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. (Rakhi Sawant Tribal Video)

'ट्राइबल आउटफिट' पर राखी सावंत को कमेंट करना पड़ा भारी, आदिवासी महिलाओं की मांग- दर्ज हो FIR

मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) में इन दिनों पर्यटक बाघों की अटखेलियों का आनंद ले रहे हैं, कुछ ऐसा ही नजारा आज पर्यटकों को तब देखने को मिला जब केन नदी के पास एक बाघ पहले तो केन नदी के करीब से गुजरा और फिर देखते ही देखते अचानक केन नदी में स्विमिंग करने लगा. इस दौरान बाघ को केन नदी में नहाते देख और गर्मी से राहत पाने के लिए अठखेलियां करते देख पर्यटक रोमांचित हो उठे.

VIDEO: गर्मी से निजात पाने के लिए केन नदी में स्विमिंग करने पहुंचा टाइगर, पर्यटकों ने कैमरे में किया कैद

भिंड के मालनपुर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. दरअसल NH-719 पर एक चलती यात्री बस में अचानक आग लग गई. (Bhind road accident) हादसे के समय सत्यम ट्रैवल्स की स्लीपर बस भिंड के मालनपुर से अहमदाबाद जा रही थी, बस में करीब 35 यात्री साथ में मौजूद थे.

Bhind road accident: देखें कैसे धू-धू कर जली चलती बस, बाल-बाल बचे पैसेंजर्स

प्रदेश के खरगोन और बड़बानी में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फिंकवाए जाते हैं

दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा पर उठाए सवाल बोले- मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर BJP के लोग खुद फिंकवाते हैं पत्थर

ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने बताया है कि आखिर कैसे किन राशियों में कौन से ग्रह की नजर है और उन ग्रहों की वजह से किस राशि पर कैसा बदलाव देखने को मिलेगा कैसा असर देखने को मिलेगा। शनि देव 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार को दोपहर 12:17 बजे तक मकर राशि में रहेंगे. उसके बाद मकर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैय्या शुरू होगी. इस दौरान मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती शुरू होगी.

शनि, राहु, केतु, सूर्य, शुक्र, मंगल की लगातार बदल रही है चाल, इन राशियों पर है साढ़ेसाती और ढैय्या का असर

बदरवास में हुए विस्फोट मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं. इस घटना को लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी 4 मई तक एसडीएम कोलारस दफ्तर में आकर दे सकता है. गौरतलब है कि इस हादसे में कुल आठ मौतें हो गई थीं. (Fireworks explosion incident in Badarwas) (Magisterial inquiry of fireworks explosion)

बदरवास में हुए आतिशबाजी विस्फोट घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच, आठ मौतें हुईं थीं

भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में लोगों को पानी के भीषण संकट से जूझना पड़ रहा है. कई स्थानों पर लोग पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर निर्भर हैं, लेकिन खराब पड़े हैंडपंप लोगों की समस्या को और बढ़ा रहे हैं. हालात यह हैं कि अप्रैल माह में ही हैं पीने के पानी की समस्या, हैंडपंप खराब होने की 25 हजार से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर पहुंची हैं. (25 thousand complaints of water crisis) (25 thousand complaints at CM helpline) (Water crisis in Madhya Pradesh)

बिन पानी सब सून ..सीएम हेल्पलाइन पर पेयजल संकट और हैंड पंप खराब होने की 25 हजार से ज्यादा शिकायतें

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को पार्ट टाइम जॉब को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं. उनके कार्य की प्रकृति को पार्ट टाइम नहीं माना जा सकता है. उनके कार्य की प्रकृति फुल टाइम जॉब जैसी है.

खुशखबरीः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जॉब पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- फुल टाइम जॉब जैसा काम करती हैं

खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी किसान पराली जलाएगा उसपर सैटेलाइट से नजर रख उसपर एफआईआर दर्ज की जाएगी. (jabalpur parali air pollution)

पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज होगी FIR, सेटेलाइट से नजर रख रहा है कृषि विभाग, अब तक 700 मामले सामने आए