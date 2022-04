केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के दौरान भाषण में शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री घोड़े बेचकर सोते हुए दिखाई दिए. एक तरफ अमित शाह का भाषण चलता रहा तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज के मंत्री गहरी नींद में सोते रहे. (amit shah mega event in bhopal) (ministers of shivraj cabinat caught napping)

ऐसा रहा गृहमंत्री का मेगा इवेंट! अमित शाह के भाषण होते और शिवराज के मंत्री सोते रहे

बैतूल की एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब डॉक्टर दूल्हे ने शादी में तमाम तरह की शान-ओ-शौकत को दरकिनार कर बैलगाड़ी से अपनी बारात निकाली. अब डॉक्टर की इस सादगी की हर कोई तारीफ कर रहा है. (Unique wedding in Betul) (Doctor baarat on bullock cart in Betul)

सादगी तो इनकी जरा देखिए...बैलगाड़ी पर निकली डॉक्टर की बारात, फीकी पड़ी लग्जरी कारों की चमक

मैट्रोमोनियल साइट के जरिए ठगी करने वाले दो नाइजीरियन ने कई खुलासे किए हैं. इनका रैकेट नागालैंड तक फैला था. वहां के गरीब लोगों के बैंक खाते अपने कब्जे में लेकर ठगी का मोटी रकम इसमें जमा करते थे. एक और ठग को ग्वालियर पुलिस ने नागालैंड से गिरफ्तार किया है.(Cheat girls through matrimonial site) ( Another accused arrested from Nagaland)

मैट्रोमोनियल साइट के जरिए युवतियों को ठगते थे, सिर्फ दो माह में 90 लाख का ट्रांजेक्शन

जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है, जो अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था लेकिन डॉक्टर नहीं था. अस्पताल के अधिकारियों ने इस फर्जी डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. (Fake Doctor in Jabalpur medical college)

डॉक्टर नहीं बन पाया तो करने लगा फर्जीवाड़ा, मरीजों से इलाज के नाम पर वसूलता था पैसे, पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली डॉक्टर

देवास के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय से तीन दिन की नवजात बच्ची चोरी हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया. कलेक्टर ने प्राथमिकता के साथ बच्ची को तलाश करने का आश्वासन दिया लेकिन नाराज परिजन रोड जाम करके बैठ गए. (newborn baby stolen district hospital dewas mp)

अस्पताल से 3 दिन की नवजात बच्ची चोरी, परिजनों का हंगामा, सीएमएचओ ऑफिस में जड़ा ताला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल दौरे पर रहे. जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया. इस भीषण गर्मी में शाह का 2 किलोमीटर का रोड शो सिर्फ 10 मिनट में समाप्त हो गया. (Amit Shah roadshow in bhopal)

अमित शाह के रोड शो पर दिखा गर्मी का असर, 2 किलोमीटर का रोड शो 10 मिनट में ही खत्म हुआ

भाजपा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जोरदार तैयारियां कर रही है, जिसके चलते शुक्रवार 22 अप्रैल को तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित किया गया. इस मेगा इवेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, इसलिए अब इसे सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है.(Tribal mega event in Bhopal) (Amit Shah Bhopal visit today)(BJP Mission 2023)

अमित शाह के मेगा शो के जरिए भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक को साधा, बोनस वितरण के साथ की कई अहम घोषणाएं

फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की ठगी मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (US agency FBI) की लीगल टीम इंदौर पहुंची. 3 सदस्यों की इस टीम ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारि मिश्र से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी. (FBI team meet Harinarayanachari Mishra)

fraud cases indore: फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से करोड़ो की ठगी का मामला, FBI की लीगल टीम पहुंची इंदौर, पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी

बैतूल की एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब डॉक्टर दूल्हे ने शादी में तमाम तरह की शान-ओ-शौकत को दरकिनार कर बैलगाड़ी से अपनी बारात निकाली. अब डॉक्टर की इस सादगी की हर कोई तारीफ कर रहा है. (Unique wedding in Betul) (Doctor baarat on bullock cart in Betul)

कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान MP का जवान शहीद, शनिवार को सतना लाया जाएगा शंकर पटेल का शव

उज्जैन के गोंदिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में बुधवार शाम को आग लग गई थी. आग इतनी भीषण है कि 36 घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. फायर ब्रिगेड की 50 से अधिक गाड़िया आग बुझाने के काम में जुटी हैं. सार्टिंग मशीनें और ड्राय फ्यूल जलकर खाक हो गया है.

उज्जैन के ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग 36 घंटे बाद भी नहीं बुझ सकी, 50 से अधिक फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी

बिहार में मानव तस्करी का धंधा जोरों पर है. जिसका खुलासा पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र में हुआ है. मध्यप्रदेश के जबलपुर से बहला-फुसलाकर ले जाई गयी सात लड़कियों को एसपी की पहल पर पुलिस ने मुक्त कराया है. तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...