करूणा अस्पताल की क्रूरता: अवैध गर्भपात की बना अड्डा, सोनोग्राफी मशीन जब्त, 300 फीट गहरे बोरवेल में डिस्पोज किए जाते थे भ्रूण

बैतूल में नाबालिग छात्रा का गर्भपात कराने के बाद चर्चा में आए करूणा अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. छात्रा के गर्भपात के बाद पुलिस की जांच में 3 नए मामले सामने आए है. पुलिस ने अस्पताल से सोनोग्राफी की 2 मशीन जब्त की हैं. इन मशीनों से कितनी सोनोग्राफी की गई हैं इसकी जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद और भी मामले सामने आने की संभावना जताई जा रही है. (illegal abortion in Karuna Hospital Betul)

MP में किसानों पर राजनीति! खरीदी केंद्रों पर कांग्रेस ने तैनात किए 1 लाख किसान कार्यकर्ता, भाजपा बोली- अन्नदाता को मिला सम्मान, हम किसानों की पार्टी

एमपी में गेंहू की खरीद शुरु हो गई है. ऐसे में पूरे राज्य में कांग्रेस ने गेंहू खरीद केंद्रों पर 1 लाख किसान तैनात हैं कि गड़बड़ियां ना हों. साथ ही भाजपा भी अब किसानों को लुभाने का अवसर खोज रही है. (MP Farmers forced to sell wheat in mandi)

MP में कुपोषण से जंग जारी, आठवीं तक के बच्चों को मिलेगी मूंग दाल

मध्य प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. एमपी में अब स्कूली छात्रों को मूंग की दाल बांटी जाएगी, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी. पांचवीं तक के प्रत्येक छात्र को 10 किलो और छठी से कक्षा आठवीं तक के प्रत्येक छात्र को 15 किलोग्राम प्रति छात्र मूंग दाल दी जाएगी.

सीधी: थाने में कपड़े उतरवाने का मामला, PHQ से होगी जांच, मानव अधिकार आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के सीधी में पत्रकार और रंग कर्मियों की अर्धनग्न फोटो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए दो थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है. मामले में पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाते हुए जांच शुरु कर दी है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है.

हिंदू महासभा के नेता ने दिया विवादित बयान, महात्मा गांधी को लेकर की अभद्र टिप्पणी

हिंदू महासभा और उतिष्ठ भारत से जुड़े मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने लोगों से आव्हान करते हुए कहा है कि जहां-जहां गांधी का पुतला लगा है, वहां से उसे हटाकर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए.

ईटीवी भारत से महाआर्यमन सिंधिया की सीधी बातचीत, बोले- नहीं करेंगे राजनीति में एंट्री, क्रिकेट पर है पूरा ध्यान

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने ग्वालियर दौरे के दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि अभी उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, फिलहाल वह क्रिकेट पर ही फोकस करेंगे.(Mahaaryaman Scindia special conversation with etv bharat)

अब...नींबू निचोड़ रहा ! MP के कई शहरों में आधा किलो देसी घी, 1 किलो सेव से भी महंगा बिक रहा है नींबू, 1 पीस 30 रुपए का

राजधानी भोपाल में 1 किलो नींबू की कीमत इतनी है कि इतने ही पैसों में आप आधार किलो घी खरीद सकते हैं. ग्वालियर में 1 किलो सेव. छिंदवाड़ा में एक नींबू 30 रुपए का मिल रहा है.

भगवान को लगी गर्मी ! उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में मूर्ति के पास लगाए एसी, सुबह शाम लगाया जाता है चंदन का लेप

उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान को ठंडक पहुंचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां भगवान को एसी का एहसास दिलाने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है. (Ujjain Iskcon temple)

भीषण गर्मी का असर ..मध्यप्रदेश के वकीलों को तीन माह तक काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा

भीषण गर्मी को देखते हुए वकीलों को आगामी तीन माह तक काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा. इस बारे में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने एक आदेश जारी कर वकीलों को राहत दी है. हाईकोर्ट के वकीलों के लिए ये आदेश नहीं है. इस प्रकार प्रदेश की जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब एक लाख वकीलों को राहत मिलेगी. (Lawyers of Madhya Pradesh) ( Lawyers will free from black coat)

सीधी: पत्रकारों की अर्धनग्न फोटो मामले में एसपी का बयान, दोनों थाना प्रभारी को किया गया निलंबित, जांच जारी

सीधी के कोतवाली थाना में पत्रकार और रंगकर्मियों को अर्धनग्न अवस्था में बिठाने और परेड करने के मामले को तूल पकड़ता देख पहले दो थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया व बाद में सस्पेंड कर दिया गया. एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच के लिए भोपाल से भी टीम गठित की गई है.