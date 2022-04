एमपी में अब राम और हनुमान पर छिड़ा सियासी संग्राम, बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश कर रही है. भाजपा के रामनवमी पर "एक दीपक राम के नाम, एक दीपक राष्ट्र के नाम" कार्यक्रम के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी रामनवमी और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड कराने का ऐलान कर दिया है.

रामनवमी पर जगमगाएगी राम की नगरी ओरछा, टीवी कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन

रामनवमी के मौके पर ओरछा नगरी दीपों से जगमगा उठेगी. वहीं रंगमंच और फिल्म जगत के कलाकार रामायण की कथा को जीवंत करेंगे. कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रदेश का संस्कृति और पर्यटन विभाग ने जमकर तैयारियां की हैं.

बाघ कान्ना का घाव हुआ ठीक, पन्ना टाइगर रिर्जव ने साझा की नई तस्वीर, देखें

गत माह मामूली संघर्ष में घायल हुए बाघ कान्हा की पन्ना टाइगर रिर्जव ने एक नई फोटो साझा की है. इसमें कान्हा बाघ स्वस्थ नजर आ रहा है. उसका घाव भर गया है. पन्ना टाइगर रिर्जव का कहना है कि कान्हा प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हुआ है.

घर जलाकर चूहा फरार, लग गया 2 लाख रुपये का चूना, देखें VIDEO

अहमदाबाद/भोपाल। हाटकेश्वर इलाके में AMTS बस स्टेशन के पीछे आई हुए कर्मभूमि सोसायटी के एक घर में घर के मंदिर में दीये के कारण आग लग गई थी. दीये को जलाने के बाद अचानक चूहे ने दीये की ज्योती को खींच लिया और भागने लगा. उसके बाद घर के कपड़े समेत घर में आग लग गई. आग से पूरा घर जल गया. साथ ही 2 लाख रुपये नकद भी जल गए हैं. उसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी से आग पर काबू पाया था. (ahmedabad fire broke out because of rat)

आर्य समाज में शादी पर 'सुप्रीम फैसले' का स्वागत, बरकरार रहेगी शादियों की मान्यता, विशेषज्ञों ने बताया-आर्य समाज मंदिरों में होता है हिंदू मैरिज एक्ट का होता है पालन

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब फिर से आर्य समाज मंदिर में शादियां हो सकेंगी. इस फैसले के बाद आर्य समाज में खुशी की लहर है. समाज के आचार्यों का कहना है कि यहां होने वाले विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और हिंदू रीत-रिवाज से ही होते हैं. वैदिक परंपराओं के मुताबिक अग्नि को साक्षी मानकर ही विवाह संपन्न होता है. एक्सपर्ट का कहना है कि आर्य समाज मंदिरों में शादी करने को लेकर लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. (Arya samaj happy with decision of SC) (Marriages in Arya Samaj temples sacred)

भीषण गर्मी और त्योहारों ने बढ़ाए दाम, जानिए एमपी में कहां कोल्ड ड्रिंक से भी महंगा है 1 नींबू

गर्मी बढ़ने के साथ ही नींबू का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, यही वजह है कि इसके दामों में भी उछाल आता है, लेकिन छिंदवाड़ा में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं. यहां 1 नींबू की कीमत एक कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा है. नींबू के दाम 250 से 300 रुपए प्रतिकिलो हैं. इस हिसाब से एक नींबू यहां 25 से 30 रुपए में मिल रहा है.

बस 15 दिन का और इंतजार, फिर शुरू होंगे कत्ले 'आम'! जानिए क्यों लंबा हुआ इंतजार

इस बार फलों के राजा आम के स्वाद के लिए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. हर साल 15 मार्च के बाद मंडियों में देसी कच्चे आम की आवक शुरू हो जाती थी. लेकिन इस साल फसल तैयार होने में देरी से मंडियों में आम आने में अभी 15 दिन और लगेंगे. साथ ही इस बार आम के दाम ज्यादा रहने के भी आसार हैं.(15 days more wait for Mango) (Mango crop affected)

चरित्र पर शक करता था पतिः बच्चे के डीएनए टेस्ट कराने की धमकी दी तो मां ने बेटे को उतारा मौत के घाट, जानें पूरा मामला

गत दिनों बच्चे की संदिग्ध मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ, जिसमें बच्चे की हत्या की पुष्टि हुई. बताया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट से बचने के लिए महिला ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. (mother murdered son in anuppur)

सिपाही का एक्शन देख सभी दंग, स्ट्रेचर का नहीं किया इंतजार, घायल बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया

छतरपुर के जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर एक सिपाही अस्पताल में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है. वीडियो के वायरल होने पर पुलिस की जमकर हुई तारीफ. (Chhatarpur police take old women to hospital) इस वीडियो के सामने आने के बाद सभी लोग सिपाही की तारीफ कर रहे हैं और उसे पुलिस महकमे से सम्मानित करने की मांग भी.

बेहद शर्मनाक : चाचा बना शैतान, 12 साल की भतीजी को झाड़ियों ले जाकर किया रेप

मध्यप्रदेश में बच्चियों से रेप की घटनाएं नहीं रुक रही हैं. रोजाना कहीं न कहीं से ऐसी दर्दनाक खबर आती है. अधिकांश मामलों में रिश्तेदार या परिचित आरोपी होते हैं. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आ रहा है. चाचा ने ही अपनी 12 साल की भतीजी के साथ रेप कर दिया. (girl was raped by her uncle)