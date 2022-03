श्योपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 25 हजार के 3 इनामी डकैत गिरफ्तार, किसान का किया था अपहरण

श्योपुर के चेटीखेड़ा गांव में कुछ दिनों पहले एक किसान का अपहरण करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं. गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को 1 बंदूक, कट्टा और 12 जिंदा कारतूस मिले हैं. इसके अलावा अपृह्त किसान से फिरौती के रूप में वसूली गई 7 लाख रुपये की राशि में 1 लाख 40 हजार रुपये नगद भी बरामद हुए हैं.

आधुनिक एक्सचेंज के सहारे आईपीएल पर लगा रहे थे करोड़ों का सट्टा, पूरे देश में था नेटवर्क, पुलिस ने दबोचा

खरगोन पुलिस ने सनावद में कार्रवाई कर करोड़ों रुपये का सट्टा चलाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह आधुनिक एक्सचेंज के साथ लैपटॉप अन्य संसाधनों के साथ सट्टा खिलवा रहे थे. पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर सामग्री बरामद की है. यहां आईपीएल पर सट्टा खिलवाया जा रहा था. पुलिस ने रंगेहाथों सभी आरोपियों को धर दबोचा. ( Satta on IPL with modern exchange) ( police arrest 9 people in satta)

उज्जैन में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, जानें .. कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी ये योजना

महाकाल की नगरी का नाम कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमकेगा. यहां मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है. 300 एकड़ में बनने वाले इस मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 100 करोड़ रुपये केंद्र और 100 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार देगी. (Medical device park in Ujjain) (Ujjain selection for Medical device park)

नाबालिग छात्रा से बलात्कार कर गर्भपात कराने वाले आरोपी कोचिंग संचालक के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, डॉक्टर भी गिरफ्तार

बैतूल में नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग संचालक के दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है. निगम और पुलिस की टीम ने आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के अलावा गर्भपात कराने वाली डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. (Betul Rape Case)

Most Innovative इंदौर रचने जा रहा है एक और इतिहास, बनेगा MP की पहली ई-ट्रांसपोर्ट सिटी

देश के सबसे स्वच्छ शहर में अधिकांश रूटों पर अब इलेक्ट्रिक बस, कार और दुपहिया वाहन दौड़ते नजर आएंगे. दरअसल, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से इंदौर नगर निगम और अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस द्वारा शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 120 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जा रहे हैं.

Shivraj cabinet : ग्रामीण सिंचाई योजनाओं को मिली प्रशासनिक मंजूरी, यहां देखें.. शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले

गुरुवार को हुई शिवराज की कैबिनेट की मीटिंग में कई फैसले हुए. सरकार ने कैबिनेट बैठक में दो अहम सिंचाई योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है. इसमें रीवा के सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना व उज्जैन के महिदपुर तहसील के सामाकोट बैराज क्षेत्र से दूसरी परियोजना की शुरूआत की जाएगी. इन परियोजनाओं से 86 गांव और लगभग 9 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा.

मध्यप्रदेश में मिशन 2023 के लिए आम आदमी पार्टी AAP ने ठोकी ताल, देखें .. ये है रणनीति

मध्यप्रदेश में मिशन 2023 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) (AAP)ने भी कमर कस ली है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पंजाब में सरकार बनाने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने मध्यप्रदेश में भी सरकार बनाने का दावा किया है. मिशन 2023 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. गुरुवार को पंकज सिंह जबलपुर पहुंचे और बदलाव संकल्प यात्रा के तहत रैली निकाली.

किसानों को राहत, लोन चुकाने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल की, पढ़ें - शिवराज कैबिनेट के सभी निर्णय

मध्यप्रदेश के किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने खरीफ फसल का लोन चुकाने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया. ऋण चुकाने की 31 मार्च आखिरी तारीख थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान ऋण का भुगतान नहीं कर सके थे. 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई लोन अवधि के ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

एमपी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीईबी दफ्तर में जड़े ताले, जानें क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन

भोपाल। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने और पुलिस पर भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी के खिलाफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. पीसीसी दफ्तर से पीईबी कार्यालय पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीईबी के सामने जमकर नारेबाजी की और दफ्तर के गेट पर ताला जड़ दिया.

क्या आप भी खरीदना चाहते है रेल का इंजन? जानें रेलवे ने कहां लगाई सेल...

यदि आप भी रेल इंजन खरीदना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर आना होगा. क्योंकि पश्चिम मध्य रेल जोन अपने दर्जनभर इंजनों को बेचने की कवायद में जुटा हुआ है. अब तक पश्चिम मध्य रेल जोन 28 रेल इंजन बेच चुका है और 2 दर्जन से अधिक रेल डीजल इंजन बिकने के लिए डिस्प्ले पर खड़े हैं. रेल इंजन बेचकर पश्चिम मध्य रेल जोन 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है.