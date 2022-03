ऑनलाइन गेम की सनक: टास्क पूरा करने, हाथ-पैर बांध, मुंह में टमाटर ठूंस स्कूल की टाई के सहारे नंगे फांसी पर झूल गया छात्र

इंदौर के एक छात्र ने ऑनलाइन गेम पब्जी के टास्क को पूरा करते हुए जान दे दी. छात्र वह पब्जी खेलने का आदी था और घर पर अकेला था. उसने नग्न अवस्था में हाथ-पैर बांध, मुंह में टमाटर ठूंस कर स्कूल की टाई से फांसी लगा ली. परिजनों ने उसे फांसी के फंदे से उतारा और इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बढ़ेगा बस किराया, बस ऑनर्स एसोसिएशन का ऐलान, सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, कहा नहीं मिली टैक्स छूट

प्रदेश में आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है. बस ऑनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 30 परसेंट तक किराया बढ़या जाएगा. यह फैसला किराया बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा. बस ऑनर्स एसोसिएशन की मानें तो फैसले से सरकार को भी अवगत कराया जाएगा. हलांकि 3 महीने की टैक्स की छूट बस ऑपरेटरों को अब तक नहीं मिली है. जिससे प्रदेशभर के बस ऑनर्स एवं ऑपरेटर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं. (Effect of petrol-diesel prices on public transport)

मप्र के सरकारी स्कूलों में 5 वीं व 8 वीं का भले ही बोर्ड एग्जाम नहीं लेकिन नियमावली कम नहीं, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं की कक्षा पांचवीं एवं आठवीं का वार्षिक मूल्यांकन राज्य स्तर पर होगा. यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के रूप में 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा. यह बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, किंतु इसे कक्षा पांचवी और आठवीं की राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा ही कहा जाएगा. (Exam of 5th and 8th class in schools) (primary and middle school of MP govt.)

पद के लालच में महिला प्रोफेसर ने सुपारी देकर रची हत्या की साजिश, डीन की हालत मरणासन्न, पढ़ें - कैसे किया पूरा षडयंत्र

जबलपुर के वैटनरी कॉलेज में पढ़ी महिला प्रोफेसर ने कुर्सी की चाहत में वो कृत्य किया, जिसने पूरे मध्यप्रदेश सहित संस्कारधानी को शर्मशार कर दिया. मूलतः मध्यप्रदेश के छतरपुर की रहने वाली आरती भटेले ने डीन पद पाने के लालच में अपने बॉयफ्रेंड और शूटर गैंग के साथ मिलकर मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्विद्यालय में पदस्थ डीन प्रो. राजवीर सिंह पर जानलेवा हमला करवाया है. डीन की हालत अभी नाजुक . वारदात के बाद से प्रोफेसर आरती फरार है. (Female professor conspiracy for post)( Attack on dean by gang)

दुष्कर्म के आरोपी के घर चला शिवराज का बुलडोजर, चॉकलेट के बहाने 11 साल की बच्ची को बनाया था शिकार

ग्वालियर। शहर के बहोड़ापुर इलाके के सुभाष नगर में बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढ़हा दिया गया. जिला प्रशासन की टीम जब आरोपी के घर बुलडोजर के साथ पहुंची तो घर की महिलाओं ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया. एक घंटे की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने महिला पुलिस को बुलाया और हंगामा कर रही महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवाया. पुलिस ने बताया कि आरोपी चतुर्भुज राठौर ने चॉकलेट दिलाने के बहाने एक 11 साल की नाबालिक बच्ची के साथ 24 मार्च को दुष्कर्म किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. जिसकी जांच के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मकान को ढ़हा दिया. (Bulldozer ran on rapist house in Gwalior) (cm shivraj Bulldozer destroyed rapist house in Gwalior)

MP के सरकारी स्कूलों में 5 वीं व 8 वीं का भले ही बोर्ड एग्जाम नहीं लेकिन नियमावली कम नहीं, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं की कक्षा पांचवीं एवं आठवीं का वार्षिक मूल्यांकन राज्य स्तर पर होगा. यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के रूप में 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा. यह बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, किंतु इसे कक्षा पांचवी और आठवीं की राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा ही कहा जाएगा.

उमा भारती द्वारा शराब की दुकान में तोड़फोड़ के कुछ दिनों बाद, उसी क्षेत्र में खुलेगी नई दुकान

मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने भोपाल में शराब की दुकान पर तोड़फोड़ कर अभियान की शुरुआत की थी. हालांकि बीजेपी ने इस सबसे पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि यह उमा भारती का निजी मामला है.

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी क्यों बोले - बूढे हो गए हैं सीएम शिवराज और थक चुके हैं उनके सलाहकार

मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं. एक तरफ पीएम मोदी सीएम शिवराज की तारीफ करते हैं, वही केंद्र सरकार के आंकड़े मध्य प्रदेश को हर स्तर पर कमतर बता रहे हैं.

मार्च महीने में ही 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान, प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल

शहडोल में तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सूरज की तेज तपिश से लोगों का हाल बेहाल है. मार्च महीने में ही तापमान 40 के पार पहुंच गया है, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि यह तापमान और बढ़ेगा. ऐसे में लोगों चिलचिलाती धूप से बचाव के साथ ही स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए तरह-तरह की कोशिशें कर रहे हैं.

तेज हुई गर्मी, गहराया जल संकट, बूंद-बूंद के लिए तरस रहे पातालकोट के आदिवासी, नाले का पानी पीने को मजबूर

छिंदवाड़ा। गर्मी आते ही ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है. पातालकोट के ग्रामीणों इलाकों में मार्च के आखिर में ही पीने का पानी बहुत कम जगह पर मौजूद है. पीने के पानी की मजबूरी की परेशानी दिखाई देने लगी है. ग्रामीणों को हर दिन एक एक घूंट पानी के लिए भी कई किलोमीटर तक पथरीले रास्तों चलना पड़ता है, तब जाकर पानी का इंतजाम हो पाता है. वीडियो में देखें किन मुश्किल हालातों में आदिवासी बरसाती नालों का पानी पीने को मजबूर हैं.