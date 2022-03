कोरोना वैक्सीन लगने के बाद बीमार हुए आधा दर्जन बच्चे, अस्पताल पहुंचे अधिकारी

मैहर के अमदरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कूली बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके बाद करीब आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

The Kashmir Files: PM मोदी पर बयानबाजी IAS नियाज खान को पड़ी भारी! बगावती तेवर अपनाने पर सरकार ने भेजा नोटिस

द कश्मीर फाइल (The Kashmir files) फिल्म को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे और बगावती तेवर अपनाने वाले मध्यप्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सरकार ने नियाज खान की बयानबाजी को सिविल सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन माना है. नियाज खान ने कहा था कि गोधरा कांड और गुजरात दंगों पर भी फिल्म बननी चाहिए. (show cause notice to IAS Niyaz Khan) ( Statment on The Kashmir Files)

MP में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना आसान! दलाल और ड्राइवर ने खोली परिवहन विभाग के दावों की पोल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में सवाल खड़े करते हुए कहा कि, भारत में सबसे आसान है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना. मध्य प्रदेश में लाइसेंस बनवाने को लेकर क्या प्रक्रिया और मापदंड है, इसको लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की. साथ ही ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया, जिसमें अधिकारी के दावों की पोल खुल गई.

छेड़छाड़ के आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर साझा कर कांग्रेस ने हमला बोला

मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे मामलों के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके आवासों पर बुलडोजर चलाकर धवस्त किया जा रहा है. इस पर मुख्यमंंत्री को घेरते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक तस्वीर ट्वीट करके साझा की. फोटो में सीएम शिवराज के मंच पर कथित तौर पर छेड़छाड़ के आरोपी अधिकारी के नजर आने से कांग्रेस हमलावर हो गई है.

महाराष्ट्र के पुणे में बंधक बनाए गए थे बुरहानपुर के 21 मजदूर, एमपी पुलिस ने कराया मुक्त

जिला प्रशासन द्वारा महाराष्ट्र के पुणे के सावल गांव से आदिवासी ब्लॉक खकनार के काम करने के लिए गए मजदूरों को बंधुआ बनाकर काम कराने वाले नियोक्ता से छुडवाकर वापस सकुशल बुरहानपुर लाया गया. प्रशासन द्वारा 21 मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया, जिसमें 6 पुरुष 6 महिला और बच्चे शामिल हैं.

एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माना, शिक्षा का हो गया है बाजारीकरण, मिटाना होगा ये कलंक

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का स्कूल शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा पर लगे इस कलंक को समाप्त करने की जरूरत है. इतना ही नहीं मंत्री ने ओबीसी चयनित शिक्षकों के आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरी की जा रही है.

महाकाल के मंदिर में बहती है सांप्रदायिक सौहार्द की गंगा-जमुना, एक परिवार की तरह रहते हैं हिंदू-मुस्लिम, विवादों से अछूता है बाबा का दरबार

कर्नाटक से शुरू हुए बैनर विवाद को दरकिनार करते हुए आस्था का केंद्र माने जाने वाले महाकालेश्वर मंदिर में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बड़ी मिसाल पेश की है. उज्जैन में सदियों से हिंदू मुस्लिम एक साथ व्यवसाय कर रहे हैं और वे मानते हैं कि, हिंदू मुस्लिम एक हैं, और सबका मालिक एक है.(Mahakal city giving message to society)

शिवराज की गेहूं निर्यात नीति को किसान संघ का समर्थन,शिवकुमार कक्का जी बोले-किसानों को होगा फायदा

सीएम शिवराज की गेहूं निर्यात नीति और एक्सपोर्ट (shivraj wheat export plan) किए जाने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स खत्म करने के फैसले का राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने स्वागत किया है.

दिव्यांग आयुष की पेंटिंग के कायल हुए PM MODI, पीएम ने मिलने की तस्वीर Tweet की, ट्वीटर पर आयुष को फॉलो भी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज का कायल पूरा देश है. उनसे मिलने का सपना हर भारतवासी का रहता है. ऐसा ही सपना संजोए बैठा था एक दिव्यांग, जो अपने पैर से लाजवाब पेंटिंग बनाता है. इनका नाम आयुष कुंडल है. खंडवा के सांसद ने उसके सपने को पूरा करने में मदद की. खास बात यह है कि पीएम मोदी ने आयुष कुंडल के ट्वीटर को फॉलो करना शुरू कर दिया है. (PM Modi meet to divyang Ayush) (PM Modi follow to Aayush on tweeter)

अव्यवस्थाओं का अस्पताल: गर्मी से बेहाल अस्पताल में भर्ती मरीज, कई महीनों से खराब हैं AC, घर से लाने पड़ते हैं कूलर, पंखा

जबलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती मरीज तेज गर्मी के मौसम में भी सरकारी सिस्टम के लापरवाही का शिकार होने पर मजबूर हैं.अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में लगे AC कई महीने से खराब हैं, लेकिन अभी तक इन्हें सुधारा नहीं गया है और न ही नया एसी लगाया गया. परेशान मरीजों का हाल देखते हुए परिजन स्वयं के खर्च से कूलर-पंखे ला कर हॉस्पिटल में लगा रहे है.