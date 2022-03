मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुलाई बड़ी बैठक: रात 8 बजे राज्यमंत्री, डीजीपी सहित सभी अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे

CM शिवराज सिंह ने उत्तराखंड से लौटते ही मंत्रालय में बुलाई बड़ी बैठक बुलाई है. बैठस रात 8 बजे होगी, जिसमें राज्यमंत्री, डीजीपी सहित सभी अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे. मध्य प्रदेश में पिछले साल से लागू 5 डे वर्किंग व्यवस्था को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जिसके निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं.

MP कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: सरकारी दफ्तरों में कार्य सप्ताह को लेकर सामान्य प्रशासन ने जारी किए आदेश

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसे 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

MP सरकार के 2 साल पूरे, बीजेपी ने बताया ब्रांड शिवराज, कमलनाथ ने कहा हर मोर्चे पर फेल रही सरकार

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उनकी कार्यप्रणाली (kamalnath said only organized events) पर निशाना साधा है. कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया है.

आतंकियों तक पहुंच रहीं फर्जी डाॅक्युमेंट से एक्टीवेट सिम, निजी दस्तावेज देते समय रहें सावधान, जानें आपके डाॅक्युमेंट पर कितने सिम एक्टिव हैं...

मध्य प्रदेश में हाल ही में पकड़े गए आतंकियों के बाद से पुलिस अलर्ट पर है. प्रदेश की साइबर पुलिस ने हाल ही में कई फर्जी दस्तावेजों पर सिम एक्टिव कराकर सप्लाई करने वालों को धर दबोचा है. पूछताछ में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

BIG IMPACT OF ETV BHARAT : अब नर्मदा में नहीं जाएगा नालों का गंदा पानी, ग्वारीघाट पर लगेगा जल मल शोधन संयंत्र

जबलपुर में एक बार फिर ईटीवी भारत (ETV BHARAT) की खबर का बड़ा असर हुआ है. नर्मदा में लंबे समय से नाले का गंदा पानी मिल रहा था. इसको ईटीवी भारत ने प्राथमिकता से उठाया. इसके बाद नाले के गंदे पानी के उपचार के लिए नर्मदा तट के ग्वारीघाट में 100 केएलडी का जल मल शोधन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

High Court की फटकार-जबलपुर की पहाड़ियों से अब तक क्यों नहीं हटे अतिक्रमण, कोर्ट मित्र ने प्रशासन की पोल खोली

जबलपुर की मदन महल सहित अन्य पहाड़ियों में अतिक्रमण के संबंधी में कोर्ट मित्र द्वारा बुधवार को हाई कोर्ट में निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई. हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर तथा निगमायुक्त को निर्देशित किया है कि वह कोर्ट मित्र को मानदेय के रूप में एक-एक लाख का भुगतान करें.

MP में 12 से 14 साल के बच्चों को लगी वैक्सीन, आदिवासी बाहुल्य जिले के ग्रामीण अंचलों में क्या रहे हालात, जानिए यहां

शहडोल। बुधवार 23 मार्च से 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो गया है. अभियान में करीब एक लाख 26 हजार बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

गुजरात की जशोदाबा 73 साल की उम्र में बन गईं गंगूबाई, ढोलिदा गाने पर जमकर किया डांस

नवसारी की रहने वाली 73 वर्षीय जशोदाबा पटेल इन दिनों चर्चाओं में है. दरअसल उम्र के इस पड़ाव पर वो गंगूबाई फिल्म के ढोलिदा गाने पर ऐसे थिरकती हैं कि कोई भी यंग डांसर कमतर लगने लगे. सोशल मीडिया पर जशोदाबा पटेल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोगों के बीच लोकप्रिय भी.

शुरू होने वाले हैं नवरात्रे,देवी मां का आशीर्वाद पाने के लिये ऐसे करें तैयारी

चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरु होते हैं. "नवरात्रि' शब्द संस्कृत के दो शब्दों 'नव' और रात्रि से बना है जिसका अर्थ है नौ रातें. नवरात्र पर देवी मां की अपने सच्चे भक्तों पर विशेष कृपा रहती हैं. ऐसे में नवरात्र पर देवी मां जिन भक्तों पर प्रसन्न होती हैं उन्हें शुभ आशीर्वाद देती है. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व के शुरू होने से पहले इसकी तैयारी कैसे करें.

उज्जैन में दो साल बाद भगवान गणेश की जत्रा निकली, भक्तों को मिले श्री गणेश के तीन रूपों के दर्शन

उज्जैन में दो साल बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं में उत्साह है. आज बुधवार से शुरू हुए चैत्र माह में भगवान गणेश के चिंतामन गणेश स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में आए. चैत्र माह में भगवान की जत्रा निकाली जाती है. मान्यता है चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना भगवान श्रीराम और लक्ष्मणजी ने की थी. (After two years Jatra in Ujjain) ( Chintaman Ganesh mandir Ujjain)