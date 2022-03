योगी स्टाइल में शिवराज! 'बुलडोजर मामा' बने सीएम, समर्थकों ने लगवाए होर्डिंग

यूपी में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम पर मामा बुलडोजर के होर्डिंग लगाए गए हैं. युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के आरोपियों के ठिकानों पर चलाए जा रहे बुलडोजर के कारण अब शिवराज सिंह चौहान की छवि को बेटियों के मामा की तरह उनकी सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.(bulldozer mama shivraj singh chouhan)

शिवराज सरकार की नई शराब नीति का 'घर' में ही विरोध, सीएम के गृह जिले में हुआ विवाद

नई शराब नीति (New wine polcy) के तहत 1 अप्रैल से मध्यप्रदेश में अंग्रेजी और देसी शराब सस्ती हो जाएगी. नई शराब नीति का विरोध भी शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री के गृह जिले के शराब ठेकेदार इस शराब नीति का विरोध कर रहे हैं. (New wine polcy of shivraj goverment) (Opposition to the new liquor policy)

इंदौर में बीजेपी महासचिव ने देखी 'द कश्मीर फाइल्स', किन्नरों के साथ पहुंचे विजयवर्गीय

विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी 'द कश्मीर फाइल्स' जहां कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं फिल्म को हर वर्ग को दिखाने के लिए भाजपा के नेताओं की भी होड़ मची है. इसी कड़ी में आज इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शहर के किन्नर समुदाय को लेकर 'द कश्मीर फाइल्स' दिखाने पहुंचे.

बेटी पैदा करने की खौफनाक सजा! ससुराल पक्ष ने पार की अमानवीयता की हद, बहू को गर्म सरिए से दागा

महिला ने बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद पति व ससुराल वालों ने प्रताड़ना की हदें भी पार कर दी, पति ने स्वजनों के साथ मिलकर महिला को घर में बांधकर लोहे के गर्म सरिए को शरार पर दागा. प्रताड़ना से महिला के हाथ और पैर में गड्ढे जैसे घाव हो गए. फिलहाल, पुलिस ने पति, ससुर, सास सहित पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. (dewas woman harassment case)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार के बाद अब कल्याणी योजना सवालों के घेरे में, कांग्रेस हुई आक्रामक

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में व्यापक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के बाद अब एक और योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं. प्रदेश कांग्रेस ने कल्याणी योजना में धांधली का आरोप लगाकर इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराने की मांग की है. (corruption in Kanyadan Yojana) (Now Kalyani scheme under question)

देखिए कौन हैं शिवराज के बॉक्सर मंत्री! जिन्होंने रिंग में उतरकर भाजपा नेता पर ही बरसाए पंच

शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. सोमवार को एक बार फिर उनका एक अनोखा अंदाज दिखाई दिया, जिसमें वह हाथ में बाक्सिंग ग्लब्स पहने बाक्सिंग रिंग में नजर आए. राजनीति के खिलाड़ी माने जाने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बॉक्सिंग रिंग में भी कूदे.

सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका,HC का ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार, कोर्ट ने कहा शिकायत का आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें

ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. याचिका में करोड़ों की सरकारी जमीन को सिंधिया ट्रस्ट में शामिल किए जाने के मामले को चुनौती दी गई थी. सिंधिया परिवार इस जमीन को कमलाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम दर्ज कराना चाहता है. इसी के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था.

सीएम का सपना! भोपाल फिर से बने हॉकी की नर्सरी, छ: साल बाद शुरू हुआ 'औबेदुल्लाह खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट'

प्रतिष्ठित औबेदुल्लाह खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में शुभारंभ हो गया. ये हॉकी टूर्नामेंट 21 से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश की 12 बेहतरीन टीमें खेलेंगी. (Obaidullah Khan Heritage Cup Hockey Tournament 2022)

खरगोन टोल प्लाजा पर भिड़े कार चालक और बूथकर्मी, जमकर चले लात-घूंसे Video वायरल

महेश्वर में टोल बूथ कर्मचारियों और एक वाहन चालक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. महेश्वर एमपीआरडीसी के टोल पर टोल देने से बचने के लिए कार चालक गलत दिशा से एंट्री लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. टोल कर्मी ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसकी कार को बूम डालकर रोक दिया. जिसके बाद कार चालक और टोलकर्मियों के बीच कहासुनी होने लगी.

मध्यप्रदेश कांग्रेस भी अब ELECTION MODE में, शिवराज सरकार की योजना में लगाई सेंध, स्ट्रीट वेंडर्स पर करेगी फोकस

मध्यप्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी के तहत प्रदेश कांग्रेस ने स्ट्रीट वेंडर्स ( street venders) को अपने साथ जोड़ने की योजना बनाई है. गौरतलब है कि यह योजना प्रदेश की शिवराज सरकार ने चलाई थी, जिसे कांग्रेस हथियाने के प्रयास में जुट गई है. (Street vender scheme of congress)