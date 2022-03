जानिए क्यों MP के IAS नियाज खान से 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने मांगा अप्वॉइंटमेंट

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवाद जारी है, इसी कड़ी में अब इस मामले में आईएएस अधिकारी नियाज खान (IAS Niyaz Khan) ने भी बयान दिया है. आईएएस अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि, निर्माता देश के कई राज्यों में हुई मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं, मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं.(IAS Niyaz Khan on the kashmir files) अब इस मामले में रामेश्वर शर्मा के बाद फिल्म के निर्देशक ने भी प्रतिक्रिया दी है.

भिंड में अहपरण के बाद मासूम की गला रेतकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, परिजनों को रिश्तेदार पर शक

नयागांव थाना क्षेत्र के सरसई में एक आठ साल के मासूम की हत्या कर दी गई है, बच्चे का शव उसके ही घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंका गया. घटना के बाद से ही पूरे गांव में दहशत में हैं, फिलहाल, पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.(murder of an innocent Boy in bhind)

हमीदिया अस्पताल पहुंचे राष्‍ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष, रायसेन में दो गुटों के संघर्ष में घायल बच्चों का जाना हालचाल

रायसेन में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सांप्रदायिक दंगा करार दिया है.कानूनगो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती चार बच्चों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि चार बच्चों में से एक बच्चे की हालत गंभीर है.

जमीन पर कब्जा होने से परेशान किसान का प्रशासन पर अनदेखी का आरोप, कहा दिल्ली जाकर करूंगा आत्महत्या

MP के सीहोर के रहने वाले किसान ने जिले के अधिकारियों और मंत्रियों की अनदेखी से परेशान होकर दिल्ली जाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है. किसान लालाराम का आरोप है कि कि अधिकारी मनमानी पर उतारु हैं. अब किसान ने परेशान होकर प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है.

विदिशा खेत में घुसे जानवर और भिड़ गए इंसान, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 1दर्जन घायल, 11 लोग गिरफ्तार

खेत में जानवर घुसने से शुरू हुए विवाद को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया. दोनों पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई. जिसमें 1 दर्जन लोगों को गम्भीर चोट आई है. गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसडीएम तहसीलदार एसडीओपी सहित तमाम आला अधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं. दोनों पक्षों के 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

श्योपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से जमींदोज किए गए मकान

श्योपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के तीन आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. (Big action on gangrape accused in Sheopur)

गजब! जब चलती मालगाड़ी से अलग हुआ इंजन, पीछे छूटे डिब्बे, देखें Video

रविवार को मुलताई से गिट्टी लेकर नागपुर की तरफ जा रही एक मालगाड़ी से चलते चलते इंजन अलग हो गया. इंजन मालगाड़ी को लेकर मुलताई से निकला और थोड़ी ही दूर पहुंचने पर मालगाड़ी को छोड़कर इंजन आगे निकल गया.

कांग्रेस के संविधान सम्मान दिवस पर सारंग का तंज, बताया 'हत्यारों की नौटंकी', IAS नियाज खान पर की कार्रवाई की मांग

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, कमलनाथ को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए. इसी के साथ सारंग ने आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर भी बयान दिया है. (Vishwas Sarang targeted Congress)

वाहन चैकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस से भिड़ा युवक, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, मामला दर्ज

राजधानी में चैकिंग पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान बिना सीट बेल्ट के बीएमडब्लू कार चला रहे एक युवक ने यातायात पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की, बाद में टी टी नगर थाने में वाहन चालक पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है. (young man clashed with bhopal traffic police)

मोबाइल यूजर सावधान! इंदौर पुलिस ने 50 फर्जी लोन ऐप की सूची जारी की, दिल्ली से होते हैं ऑपरेट

साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ठग नित नए प्रयोग कर लोगों को निशाना बना रहे हैं. इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 50 फर्जी ऐप की सूची जारी की है. जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है.